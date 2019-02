*Exhortan a Gobernadores Asumir Responsabilidades.

Ciudad de México; 4 de Febrero.- Al presentar la estrategia nacional contra la desaparición y la búsqueda de personas ausentes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reconoció que México “es una gran fosa clandestina” que además enfrenta una “problemática lacerante”.

A la fecha, dijo, se tiene conocimiento de al menos 40 mil casos de desaparecidos y de unas mil 100 fosas clandestinas en diferentes puntos del país, además que hay alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar.

La presentación del programa se realizó en la conferencia de prensa matutina que encabeza diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su oportunidad aseveró que está problemática “es producto del neoliberalismo y de la profunda desigualdad” creada en las últimas décadas en el país.

Al respecto, Encinas Rodríguez señaló que el Gobierno actual no simulará en este tema y muestra de ello, dijo, es que el Estado mexicano reconocerá la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para conocer casos individuales, como lo ordenó recientemente un Juez de Distrito en materia administrativa y como lo han exigido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El funcionario aseveró que se atenderán “todas” las recomendaciones y sentencias de instancias internacionales.

Añadió que una prioridad será llegar a la verdad y la justicia, por lo que se sancionará a los autores de estos delitos, “caiga quien caiga”.

“Nunca más una guerra para combatir delitos que lleve a una tragedia. Nadie que haya vulnerado la tranquilidad de una familia debe quedar impune. Sea quien sea, debe ser castigado por estos delitos”, recalcó.

El funcionario refirió que la ley en materia de desapariciones no se ha implementado de forma adecuada a más de un año de su entrada en vigor.

Ejemplo de ello, dijo, es que sólo en ocho entidades se han creado las comisiones locales de búsqueda, en cuatro están en proceso y 20 están en falta. Además, señaló que no todas las entidades cuentan con Fiscalías especializadas para atender este delito, por lo que destacó la necesidad de que los Gobiernos Estatales asuman la responsabilidad que les corresponde. Apro