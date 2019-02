“El Pueblo se Cansa de Tanta Pinche Transa”: AMLO

*Todo Impartidor de Justicia que Incurra en Actos de Corrupción Será Denunciado, Afirma.

Ciudad de México.- La intervención de dos funcionarios federales en la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a negar la devolución de impuestos a exaccionistas de Grupo Modelo, fue confirmada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, justificó el mandatario haciendo eco de la consigna frecuente en marchas.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, y la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos, expusieron sus argumentos en la SCJN sobre lo que consideraban debía ser el sentido de la resolución.

López Obrador dijo hoy que todo impartidor de justicia que incurra en actos de corrupción será denunciado, abriendo así otra vertiente a su choque con el Poder Judicial, aunque precisando que lo hará en el plano declarativo.

“Cualquier juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape actos de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra es que, sabiendo que hubo una transa me quede callado, porque no voy a ser cómplice”.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro”, finalizó. Apro