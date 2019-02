Gobierno de Chiapas Asume los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que su Gobierno hace suyos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reconoció que se trata de una guía para la conducción y desarrollo de las políticas públicas que atiendan a las necesidades de las y los chiapanecos.

Acompañado del coordinador residente de la ONU en México, Antonio Molpeceres, y el director general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Carlos Javier Echarri Cánovas, el mandatario reconoció que este organismo internacional se ha comprometido para fortalecer las acciones institucionales y de cooperación con la Federación y las entidades federativas.

Durante la instalación del Consejo Estatal de Población para la atención de los ODS de la Agenda 2030, enfatizó que su Gobierno tiene la voluntad y la responsabilidad de cumplir con estos objetivos y metas.

En este sentido, el titular del Ejecutivo Estatal señaló que para lograr su cumplimiento es de gran relevancia el respeto a los derechos humanos, así como un Gobierno que trabaje de manera auténtica y acabe con las simulaciones.

“Si hay un gobierno democrático es más factible lograr todos estos apoyos que requiere urgentemente la población. Todo lo que deben hacer las autoridades de los tres órdenes es apoyar al pueblo y es lo que estamos determinados a hacer”, acotó.

Escandón Cadenas enfatizó que la gran conciencia social y los valores que tiene el pueblo mexicano, es lo que evitó que el país haya sido completamente avasallado por la corrupción.

“Es la cultura, es la gente la que, a pesar de todo, ha mantenido de pie a Chiapas y a México; ahí se originan los principios y los valores. Vamos a trabajar de manera seria, no quiere decir que porque tenemos un gobierno austero dejaremos de ser eficaces”, refirió.

Por ello, pidió a las y los integrantes del Consejo Estatal de Población asumir la responsabilidad y respetar a todas las instituciones de este país y las normas relacionadas con la ONU, para encaminar acciones y estrategias que permitan cumplirles a las familias más necesitadas.

“No veamos al pasado, nada bueno nos trajo, se despilfarró el recurso público cuando hay tanta necesidad; el pueblo reclama y con razón. En estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos muy buenas líneas de acción. Es una tarea que no es fácil, sobre todo, en las condiciones en las que se encuentra Chiapas y el país”, apuntó.

En su participación, el también representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), resaltó que los ODS no son algo impuesto por burócratas de la ONU, sino que son 17 objetivos y 169 metas que los mismos Jefes de Estado propusieron y asumieron como un compromiso.

“Esta Agenda no tiene ideología política, es una serie de objetivos que si queremos llegar a un 2030 en mejores condiciones hay que cumplir sí o sí. Es una ruta que se tiene que seguir y cumplir, aplica en todos los países, para tener mayor bienestar, menos pobreza, mejor salud, mas educación, más democracia, menos corrupción y sobre todo más igualdad y un planeta más sano”, expresó.

Antonio Molpeceres consideró que esta Agenda exige la participación de los sectores privados, académico, la sociedad civil, y sobre todo, de las y los Gobernadores y alcaldes, pues es donde se debe impulsar el trabajo fundamental; por ello, refrendó su apoyo al Gobierno de Chiapas en este camino.

Por su parte, Echarri Cánovas dijo que el Gobierno de la República ha colocado como prioridad el apoyo a quienes menos tienen, por lo que el espíritu de la Agenda 2030 está dentro de todas las acciones que se ponen en marcha desde la Federación.

“No hay ninguna diferencia cuando la Agenda 2030 te dice no dejar a nadie atrás, con lo que ha planteado el presidente López Obrador al decir que por el bien de todos, primero los pobres. Las líneas de trabajo que nos ha planteado el Gobierno de México son totalmente compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la atención para Chiapas y los pueblos indígenas resulta fundamental”, aseveró.

Asistieron a este evento el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el subsecretario de Servicios y Gobernanza Política, Giovanny Alexander Campos Amaya, y Manuel Chanona Hernández, director de Población y Desarrollo Sostenible, ambos de la Secretaría General de Gobierno; así como el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la International Chamber of Commerce Capítulo México y miembro del grupo asesor de Derechos Humanos y Cadena de Suministro del Pacto Mundial, Gustavo Pérez Berlanga.

Boletín Oficial