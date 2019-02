AMLO Pide Paciencia a CNTE Para Resolver Demandas Avanza Reinstalación de Maestros Cesados: SEP

Huetamo, Mich. En medio de una polarizada multitud dividida por sus posturas frente al gobernador Silvano Aureoles y bajo la presencia magisterial en los alrededores, porque les impidieron acercarse al Presidente; Andrés Manuel López Obrador llamó al magisterio “a no convertirse en rebeldes sin causa. Pidió paciencia a los maestros para resolver sus demandas pero luego arremetió contra la dirigencia: hubo 12 años de gobiernos conservadores y no pasaba nada. Nada más entramos nosotros y se volvieron muy radicales”.

Aunque originalmente el encuentro era para el lanzamiento del programa de Bienestar para el Campo, de apoyos a los productores, la polarización en la multitud motivó que el mandatario aludiera a la conflictiva situación. “¿Ustedes creen que no sabía a dónde venía y que estaban caldeados los ánimos? Tierra caliente y muy caliente. Me hubiera quedado en México para que nada más pasaran los aplaudidores, los que queman incienso”.

Ofreció disculpas por llegar con hora y media de retraso pero es que, dijo, ya no hay aviones ni helicópteros, lo que encendió a la multitud. Y agregó: “y sin guardaespaldas”, lanzó.

Ante la ostensible tensión en el ambiente entre simpatizantes y detractores del gobernador Silvano Aureoles, el presidente clamó por la reconciliación. “No al pleito” pidió, “vamos a unirnos. Hay que declararle el pleito a la corrupción”. Sí se puede terminar con la corrupción, arengó antes de volver a cuestionar las pretensiones de los “de arriba” para no pagar impuestos o que se les devuelvan; para condenar el robo de combustible que fue tolerado por años.

“No quiero pleitos, nos vamos a poner de acuerdo para solucionar los problemas de Michoacán. Les digo a los maestros, ¡ténganme paciencia! No lo puedo hacer todo de la noche a la mañana. Vengo de la oposición y sé lo que es luchar por causas justas, pero no se puede ser rebeldes sin causa. Nada de intransigencias pensando que así me van a provocar a usar la fuerza pública para que me acusen de represor y autoritario. No voy a caer en la provocación”.

Más adelante dijo que después seguirá el ordenamiento del sector salud donde se ha encontrado a “políticos que vendían medicina al IMSS, al Issste a la secretaría de Salud… ya le voy a parar porque en la tierra caliente me estoy calentando”.

Avanza reinstalación de maestros cesados: SEP

Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), aseguró que hay avances “importantes” en la reinstalación de aquellos maestrosque fueron separados del servicio profesional docente, además de que se actúa, indicó, con permanente disposición al diálogo y respeto al marco legal.

Al participar en el encuentro que este viernes sostuvo con integrantes de la organización “Maestros por México”, -ligados a la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales-, el secretario comentó que la dependencia a su cargo “trabajará con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, y la Unidad de Asuntos Jurídicos a fin de revisar los casos específicos de quienes fueron cesados y encarcelados injustamente”.

Criticó que en la pasada administración federal “hubo un descuido total de la administración pública en materia educativa provocó múltiples problemas en la vida laboral, familiar y personal de los maestros, así como en la operación de las escuelas y la calidad de la educación que se imparte a los niños y jóvenes del país”.

El titular de la política educativa del país pidió al magisterio denunciar cualquier acto de hostigamiento y hacer del conocimiento de la autoridad cualquier dificultad, a fin de mantener un ambiente constructivo y protegido por la legalidad.

Aseguró que, la iniciativa de reforma constitucional que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla la abrogación de la reforma educativa y las leyes secundarias e indicó que los mayores problemas de la reforma educativa, además de la falta de consenso y unilateralidad, “fueron los serios problemas de estructura en su implementación y en su concepción”.

En este sentido, Esteban Moctezuma Barragán aseguró que la actual administración federal está en favor de la democratización sindical del magisterio y de una elección universal secreta que permita una dirigencia electa por las mayorías.

“La madurez de las organizaciones sindicales es algo que debe construirse en estos nuevos tiempos, porque había mucho paternalismo y mucha tutoría que tiene que cambiar. Debemos ir construyendo el sendero en donde se pueda dar la democratización de la vida sindical”.

Entre los funcionarios que acompañaron al titular de la SEP estuvieron Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior; Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media; el jefe de la Unidad Administrativa, Héctor Garza Calderón, y el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Enrique Quiroz. Sun