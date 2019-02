Marchan Comerciantes, Empresarios y Sociedad Contra la Inseguridad que Impera en Tapachula

* CON MANTAS Y PANCARTAS HICIERON UN LLAMADO AL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA PONER ORDEN EN LA CIUDAD, ANTE LA INEFICACIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD.

* SECTOR EMPRESARIAL CANSADO DE ASALTOS, ROBOS, EXTORSIONES, ENTRE OTROS DELITOS QUE SE COMETEN DIARIAMENTE.

Tapachula, Chiapas; 8 de Febrero.- Cansados de los altos niveles de inseguridad por los que aseguran, está atravesando el municipio, este viernes comerciantes y empresarios cerraron sus negocios y realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, pidiendo auxilio al Gobierno Estatal y Federal.

1 of 7

En la víspera, representantes de los Colegios, asociaciones productivas, Cámaras y organizaciones empresariales, habían denunciado que se estaban incrementando los índices delictivos y era urgente aplicar medidas emergentes para restablecer la paz en el municipio.

También horas antes, el aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, dijo en un mensaje dirigido a los empresarios y al resto de los ciudadanos que “con sus críticas no ayudan”.

En respuesta a todo ello y en un acto sin precedentes, el contingente de este viernes partió desde el mercado ‘San Juan’, al poniente de la cabecera municipal y marchó hasta el Parque Bicentenario, en el centro, en donde realizaron un mitin para expresar sus inconformidades.

Portaban ropa blanca en referencia a que se trataba de una manifestación pacífica, en la que su única petición era precisamente paz. Desplegaron mantas y pancartas en las que dejaron en claro que la estrategia de seguridad implementada por la administración que encabeza Gurría, ha sido un total fracaso.

Después del Bicentenario, emprendieron nuevamente la marcha hacia el Parque Central ‘Miguel Hidalgo’ y a la explanada interna del Palacio Municipal. Ahí esperaban que el Alcalde dejara sus cómodas oficinas y bajara a atenderlos. Fiel a su costumbre, envió a unos empleados a que escucharan sus reclamos, pero nada más.

Durante la protesta, Alfredo Navarro, en su calidad de comerciante establecido, dijo a los medios de comunicación que ya están cansados de la inseguridad en Tapachula y que en el mercado ‘San Juan’, el más grande de la localidad, ha sido escenario de asaltos a mano armada, como los dos ocurridos este jueves, así como el deceso de una persona la semana pasada.

Aclaró que los problemas de inseguridad, no son exclusivos de ese centro de abastos sino de todo el municipio, “y por eso tenemos que hacer algo. Somos gente que para participar en esta marcha de paz tenemos que dejar de trabajar, cuando vivimos al día, en jornadas de doce horas y sin pensiones”.

Así también, nadie quiere que el día de mañana, la población deje de acudir a los mercados por temor a la delincuencia, porque el comercio es el motor que mueve a toda la ciudad.

“La inseguridad ya rebasó los límites. Nuestra protesta no tiene fines políticos, no estamos provocando a nadie, ni traemos ninguna consigna política. Somos comerciantes que no queremos que, el día de mañana, nos caiga una bala perdida o a la población”, abundó.

Por su parte, Angélica Wong Sotomayor, locataria del ‘San Juan’, dijo que hay quejas en las colonias populares que se han incrementado los índices delictivos, sobre todo en las zonas donde hay presencia de migrantes.

Puso como ejemplo a la colonia San Caralampio, al surponiente de la ciudad, en donde dijo, el aumento ha sido principalmente en los robos.

Los comerciantes en Tapachula se están organizando para prestar ayuda a quienes son víctimas de la delincuencia y lamentó el homicidio reciente de Andrés Mérida, un señor que fue ultimado a balazos en una ferretería de la ciudad para despojarlo de su dinero.

En el caso de los miles de extranjeros que han arribado en caravana en los últimos cuatro meses a Tapachula, que la sociedad les pide a las autoridades que se apliquen las estrategias que sean necesarias para exigirles orden y respeto a los participantes de esos flujos de personas, “porque no queremos violencia e inseguridad”.

En su oportunidad, el también comerciante, Heraldo Roblero, reconoció que están cansados de tanta inseguridad, porque los robos y los asaltos son cada vez más constantes.

La gran mayoría de los locatarios de ese mercado han sido asaltados a mano armada y que, por ello, en el tema de seguridad se sienten solos, reveló.

“Hemos trabajado muchos años en paz y tranquilidad, pero ahora hemos visto que la violencia es cada vez más fuerte. La capacidad de los cuerpos policiacos ha sido rebasada por la delincuencia y por eso queremos la ayuda de las fuerzas estatales y federales”, apuntó.

Mientras que el empresario, David Fernando Rivas, comentó que, en su calidad de afectados, hacen un llamado a los tres niveles de Gobierno para atender esa problemática.

“Necesitamos mayor protección porque están pasando muchos delitos. Antes no se veía esto. Podíamos salir de nuestras casas y negocios en paz, y ahora ya no”, subrayó.

Luego de expresar sus reclamos en la alcaldía, los manifestantes se retiraron, sin que se registrara incidente alguno.

Cabe señalar que, en base a los datos oficiales de la Plataforma Nacional de Seguridad, en los primeros tres meses de la administración de Gurría, se cometieron en Tapachula 20 homicidios, 7 víctimas de extorsión, 50 denuncias por narcomenudeo, 41 vehículos robados, 69 robos en viviendas, 51 a negocios, 19 ataques sexuales, entre otros. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello