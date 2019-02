Sin Agua Habitantes de Tuxtla Chico Desde Hace Diez Días

* Exigen al Ayuntamiento y SAPAM Normalicen el Servicio.

Tuxtla Chico, Chiapas; 8 de Febrero.- Desde hace diez días no hay agua entubada en la cabecera municipal, situación que es preocupante porque se trata de un líquido de vital necesidad, denunció la ama de casa Cintya Guadalupe Solís Abarca.

Dijo que al director del SAPAM, Abraham Velázquez de los Santos parece no importarle la problemática que viven las familias tuxtlachiquenses, mucho menos a la presidenta municipal Deysi Lisbeth González Aguilar, por lo que deben andar buscando agua con los vecinos que tienen pozo.

“Hemos ido a la oficina del organismo municipal pero no hay ninguna solución, por lo que creemos que al frente debe haber una persona con capacidad, para dar soluciones”, añadió.

Los habitantes de varios barrios de la cabecera municipal ya se han acercado a la Alcaldesa que no ha corregido la falla en el suministro de agua entubada, y las familias tienen que buscar la manera de reutilizar el agua sucia para atender las necesidades en los hogares.

Solís Abarca manifestó que no se sabe para cuándo les envíen agua, mientras que las personas tienen que ir con sus vecinos a buscar el vital líquido pero la preocupación es cuando llegue el recibo de la CFE, por el constante uso de las bombas.

Cuando van a las oficinas de SAPAM, únicamente anotan la queja e indican que le pasarán el reporte al Director, que según llega a las 13 horas, pero finalmente no se presenta. EL ORBE/Rodolfo Hernández González