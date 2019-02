Ratifica Rutilio Escandón Compromiso con la Producción Agropecuaria y Atención a la Salud

Desde el municipio de Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ratificó el compromiso de su Gobierno con la producción agropecuaria y la atención integral a la salud, para mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que insistió en la importancia de rescatar los principios y valores de la sociedad y las instituciones.

Acompañado de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez; del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y del presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, el mandatario encabezó la entrega de Proyectos de Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales, así como de medicamentos y equipos para fortalecer la red de frío.

En esta ocasión, el titular del Ejecutivo benefició con proyectos productivos a 435 familias de 20 localidades de Chilón, lo que requirió una inversión superior a los cuatro millones de Pesos.

Asimismo, entregó a la Jurisdicción Sanitaria VI con sede en Palenque, 25 refrigeradores y 19 congeladores para fortalecer la red de frío, así como medicamentos y material de curación, a favor de 11 municipios de la región.

“Hacemos entrega de un recurso que es del pueblo, los gobernantes solo tenemos la obligación de administrarlo bien, con eficiencia, con respeto y rendición de cuentas, no es posible que un derecho humano como la salud no sea atendido en Chiapas, de lo que hemos ahorrado lo invertimos en medicamentos, tenemos asegurado el 90 por ciento de abasto en estos municipios”, añadió.

Al respecto, Escandón Cadenas reiteró que en su administración y la del presidente López Obrador, garantizar este derecho y cubrir las necesidades de las clínicas y hospitales es una prioridad, por lo que desde el inicio de su Gobierno, se convirtió en la tarea principal.

Finalmente, aseguró que el Gobierno tradicional y vicioso que usaba recursos para necesidades personales ya quedó atrás, pues al iniciar la cuarta transformación de México, se lucha por sanear la vida pública, y quien no lo entienda deberá abstenerse a las consecuencias, “queremos hacer historia con el pueblo, cuidaremos su dinero, nos concentremos en el trabajo sin distinción de partidos”. Comunicado de Prensa