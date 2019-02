Motozintla Fuera del Programa FORTASEG por Incumplimientos del Ex Edil Víctor Lavalle

* Lamentan Sectores Productivos y Población.

Motozintla, Chiapas; 17 de Febrero.- Sectores productivos, profesionistas, asociaciones civiles y población en general, se mostraron preocupados que como consecuencia de la mala administración del exalcalde Víctor Lavalle Cuevas, este municipio haya quedado fuera del programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG), que comprendía un fondo de 10 millones de Pesos para ese rubro.

Roberto Martínez Zapién, en representación de un grupo de profesionistas, señaló que es lamentable que ocurran este tipo de situaciones, cuando una de las principales demandas de la población es que se combata la inseguridad.

Durante varios años, Motozintla percibió 10 millones de Pesos para fortalecer la seguridad, sin embargo en la pasada administración del exalcalde Lavalle Cuevas, presuntamente hubo malversación o desvío de esos fondos, toda vez que según se supo, no hubo comprobaciones de donde se invirtieron los recursos, señaló.

Como parte de la sociedad civil y preocupado por la situación que prevalece en el municipio, dijo, fue informado de que el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Franco Fabbri Vázquez, dio la mala noticia que este municipio no está contemplado para recibir este recurso, situación por la que los ciudadanos esperan que la autoridad representada por Jorge Villatoro Osorio, busque los mecanismos para atender esta problemática.

Villatoro Osorio indicó que buscaron mecanismos para comprobar el recurso, logrando un total de 91.09%, recuperando vehículos que no habían entregado a pesar de estar pagados, ya que cuando recibió había un 0% de comprobación por la falta de interés del expresidente Víctor Lavalle Cuevas, sin embargo esto no fue suficiente para considerar a Motozintla como beneficiario de este programa federal. EL ORBE / Rodolfo Hernández González