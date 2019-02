Antros de Vicio Invaden el Centro de Tapachula, Incluso a Unas Cuadras de la Presidencia Municipal

Marco Antonio Mazariegos Ramírez, el declarante.

* AUNADO A ELLO, SE INCREMENTAN LOS ROBOS, ASALTOS Y VIOLENCIA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

* COMERCIANTES EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES ANTE LA INCAPACIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- “El número de antros de vicio, además de prostitución de hombres y mujeres en el primer cuadro de la ciudad, se han incrementado alarmantemente desde que inició la administración que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos”, sostuvo Marco Antonio Mazariegos Ramírez, presidente de la colonia Centro.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, consideró que, en el caso de la inseguridad, Tapachula está viviendo una crisis sin antecedentes.

Dijo que hay inconformidad de parte de los habitantes y locatarios de ese sector por la apertura en los últimos días de nuevos antros de vicio y centros botaneros, incluso algunos de esos establecimientos ya los habían clausurados porque se suscitaron hechos de sangre, pero que repentinamente han vuelto a ser puestos en operación.

“Lo hemos denunciado una y otra vez, pero las autoridades no nos hacen caso”, indicó al señalar que en ellos hay una gran cantidad de centroamericanos que se tornan muy violentos cuando toman bebidas embriagantes, e incluso, no descartó que miembros de pandillas juveniles, como los maras, frecuenten esos lugares.

Para ejemplo, señaló que entre la 5ª y la 11ª Poniente, tanto en la 12 y la 14 Norte, se abrieron recientemente varios bares como “La Morenita”, “Caballo Loco 2”, “Chuy”, “La Chiapaneca”, entre otros.

Cerca de ahí, según comentó, también se reinauguró por enésima ocasión un bar al que ahora denominaron “El Soconusco”, antes “El Caballo Dorado”, clausurado en diversas ocasiones porque en ese lugar se han cometido varios delitos, incluso homicidios.

“Es muy preocupante para los que viven en el centro de la ciudad el incremento de los lugares con venta de bebidas embriagantes” y que, creían, que las cosas cambiarían en esta administración, sostuvo.

Comentó que forzosamente deben estar involucrados funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado y del Gobierno Municipal.

Aseguró además que, derivado de todo ello, hay demasiados robos, asaltos y violencia en ese sector de la ciudad.

“Los niños ya no pueden salir a la calle porque estamos en el Jesús en la boca. Hay gente armada que llega a tomar a esos lugares”, indicó al asegurar que, en lugar de atender esos reclamos, se han abierto más antros de vicio.

“No es posible que un antro de vicio sea disfrazado de coctelería, esté abierto desde las seis de la mañana y vendan bebidas alcohólicas todo el día, además de los escándalos que arman”, insistió.

El Presidente de esa colonia también se refirió a otros temas, como el de la prostitución, al que calificó de “una situación grave y sin control”.

Señaló que en la 12ª Norte, entre la 3ª y 7ª Poniente, es decir, a dos cuadras de la Presidencia, hombres y mujeres se exhiben públicamente para ofrecer, sin recato alguno, los servicios de prostitución.

Es una actividad que, desde hace muchos años, tiene un lugar establecido en la entrada poniente de la ciudad (Las Huacas), pero no en el centro, donde pasan todos los días mujeres y niños, y son testigos de espectáculos públicos que dañan la moral, consideró.

“Creemos que la gran mayoría de esas personas son centroamericanas. Incluso hay la sospecha que detrás de ellos hay tratantes y que probablemente estén involucrados servidores públicos”, abundó.

En cualquier momento podría brotar una epidemia de alguna enfermedad de transmisión sexual entre la población, o posiblemente ya la hay, afirmó.

Recordó que en varias zonas de la ciudad, los pobladores y comerciantes se han agrupado en comités de vigilancia, que no son otra cosa que autodefensas, ante la incapacidad de las autoridades municipales de atender el reclamo de inseguridad.

“En una crisis de inseguridad. La situación es muy delicada. Anteriormente no había tanta delincuencia como ahora que ha sido ampliamente rebasada la capacidad de las autoridades”, indicó, al recordar los asesinatos de esta semana, en donde fueron acribillados en el mercado “San Juan” dos policías y un civil, y uno más que resultó herido, mientras que en Puerto Madero hubo dos ejecutados.

Por todo ello hizo un llamado al Gobierno Federal, a nombre de los agremiados de esa organización, a hacer un rescate integral de Tapachula en temas como inseguridad, antros de vicio, prostitución, narcomenudeo, flujos migratorios, falta de obras, pésimos servicios públicos, ambulantaje, entre otros que no han podido ser atendidos por el Ayuntamiento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello