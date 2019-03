Por Decreto Presidencial Abrirán al Publico Archivos de la DFS y Cisen

*Anuncia Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México.- Mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que los archivos de las policías políticas sean abiertos al público.

Se trata de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y su sucesor, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuerpo de inteligencia dedicado al espionaje político, que al iniciar la actual administración se extinguió.

En Palacio Nacional, López Obrador dio a entender que ya tuvo acceso a algunos expedientes que lo mencionan, donde identificó que existen falsedades y advirtió que cada expediente deberá verse con esa prevención, pues no todo lo que se asentaba era cierto.

“Les adelanto una cosa: no todo lo que se dice ahí es cierto. Acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado, hablo por otros y también por mí. Hay muchas cosas que no son ciertas, no porque sea el archivo del Cisen, o de la DFS, ya todo lo que ahí se especifica es cierto. Inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobretodo para cuando se trataba de opositores al Estado.

“Siempre había cosas que no son ciertas. Cuando vi una parte, no tengo tiempo para todo, dije ‘esto no es verdad’. Cuando se abra, pídanlo (su expediente)”.

La apertura de las secciones correspondientes, alojadas en el antiguo Palacio de Lecumberri, sede del Archivo General de la Nación, quedarían abiertas la próxima semana, sin embargo, López Obrador precisó que se requerirá de becarios para el trabajo de desclasificación archivística pues el archivo creció mucho.

Para su apertura, habrá una reglamentación que anunció dará a conocer el próximo viernes.

López Obrador recordó que, al llegar a la Presidencia, el director del AGN le expuso que había secciones a las que ni siquiera él podía ingresar por lo que debieron retirar al personal del Cisen, para entonces ya extinto, que seguía custodiando el acervo documental.

La historia de la DFS y del Cisen está asociada a los episodios más oscuros del espionaje y la represión política. Hasta ahora, se ha hecho pública información relativa a la llamada “guerra sucia” de los años setenta y ochenta, sin embargo, una legislación impulsada el sexenio pasado, prohibió el acceso a los fondos documentales de las policías políticas.

El presidente López Obrador prometió desde su campaña la apertura de los mencionados archivos, cuya desclasificación y nivel de acceso se dará a conocer con la reglamentación que presente el próximo viernes. Apro