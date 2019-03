Gobierno del Estado Anuncia Pago de Adeudos a Maestros; ya no Habrá Razón Para Protestar

*EL MANDANTARIO ESTATAL EXPLICÓ QUE EL PAGO SE HARÁ EN TRES BLOQUES, EL PRIMERO SE DARÁ EL PROXIMO 15 DE MARZO, EL SEGUNDO EL 30 DE MARZO Y EL TERCERO EL 15 DE ABRIL, RESPECTIVAMENTE.

Tuxtla Gutiérrez.- A dos meses y medio de la administración del Gobierno Estatal, este miércoles se informó que por gestiones directas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se acordó liquidar la deuda total a las y los maestros de Chiapas, misma que fue acumulada por más de tres años y cuyo monto asciende a cerca de 302 millones de Pesos.

Al término de una reunión con integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Rutilio Escandón Cadenas explicó que el pago se hará en tres bloques, el primero se dará este 15 de Marzo, donde se les depositará 100 millones de Pesos.

Detalló que los dos siguientes pagos se harán el 30 de Marzo y el 15 de Abril, respectivamente, como una muestra del compromiso con la educación, pero sobre todo, con las y los niños de Chiapas que tiene su Gobierno, el cual entiende y atiende el reclamo social.

“Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no hay razón para protestar, la mal llamada Reforma Educativa ya cayó. Ahora quienes quieran protestar libremente que lo hagan, pero que lo hagan contra la corrupción. No hay razón para dejar a las y los niños sin clases, porque este Gobierno es aliado de todos los sectores, como se demuestra hoy con el magisterio”, expresó.

En este sentido, el Jefe del Ejecutivo informó que paralelamente el Gobierno Federal autorizó otros 100 millones de Pesos para el Estado de Chiapas, mismos que serán ocupados para la reconstrucción de escuelas en deterioro, lo que significa también que cientos de instituciones educativas se abastecerán de mobiliario y equipamiento.

Agradeció el respaldo del Gobierno de la República para con Chiapas y señaló que en esta dinámica de unión de esfuerzos, “no cabe duda que el desarrollo y el crecimiento del Estado se verán reflejados en un tiempo no muy lejano al estimado”.

Es preciso mencionar que el Gobernador también sostuvo un encuentro cordial con Héctor Garza González, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, con quien coincidió en la necesidad de apuntalar a la entidad en el ámbito educativo.