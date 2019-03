En Suspenso Transferencia del Cafetaleros a Tuxtla Gutiérrez

*La Afición Tapachulteca Responde más que la de Tuxtla.

Tapachula.- No es la primera vez que sale a la luz pública la noticia de que el Club Cafetaleros se va de Tapachula y emigra a la capital Tuxtla Gutiérrez, esto, para ocupar el lugar del desaparecido Jaguares de Chiapas. Uno de los argumentos más socorridos para justificar tal decisión ha sido la poca afluencia de seguidores en las tribunas.

En primera instancia, fue Leonardo Casanova quien comentó que el Club Cafetaleros se quedaba; posteriormente, en entrevista para este rotativo el presidente de Club, José Luis Orantes Costanzo, declaró que la situación del equipo se evaluaría a final de la temporada, y aclaró, “el proyecto en tan solo 3 años ha sido exitoso al haber ingresado a 3 liguillas y obtenido el primer título” y único de la institución, pero como ya es de conocimiento general, no se pudo ascender porque no se contaba con la certificación del estadio.

Ahora bien, el reglamento de la Liga de Ascenso encontramos que durante 4 temporadas un equipo no podrá ascender, en cierta medida esta regla desanima al seguidor. Pero debemos asentar que el Club ha cumplido con las expectativas al acceder a la “Copa MX”. Se han tenido en Tapachula la visita de equipos como Cruz Azul, Tigres, Pumas, Toluca, Guadalajara, entre otros, mismos que han sido un detonante económico para la región, tanto, que los hermanos de la República de Guatemala se han dado cita en el estadio para ver a las figuras del futbol de Primera División.

Si nos remontamos unos años atrás con lo que fue el extinto Jaguares de Chiapas, (quienes únicamente lograron acceder a liguilla), independientemente de la deuda que se tenía con los jugadores, el principal motivo de su desaparición fue la poca afluencia de aficionados al estadio, y eso a pesar de contar con buenos jugadores, desafortunadamente, los resultados no se dieron.

Jaguares no pudo hacer ese “click” con la afición, caso contrario de Cafetaleros; como el caso del símbolo del equipo, Bruno Thiago, quien llegó a 100 partidos con la camiseta cafetalera, y aparte de ser un jugador clave en el esquema táctico, la gente se siente identificada con él. Otro jugador que llegó después a la platilla es Christian “Hobbit” Bermudez, él fue bien acogido por la afición. A los dos jugadores se les reconoce su entrega y dedicación en cada partido.

Hay que decirlo, si algo le caracteriza a la región Costa es el gusto por el futbol, pero todo equipo tiene altibajos. Después de que los Cafetaleros salieron campeones en 2018, el equipo fue desmantelado, provocando a la postre, un torneo terrible.

Ahora el público quiere ver un equipo que juegue bien y que gane, sin duda alguna. Esto se ha venido dando poco a poco en el actual torneo, donde se han tenido derrotas con marcadores amplios y triunfos con marcadores cerrados, llevando al Club a figurar, actualmente, en el sexto puesto de la tabla.

Toda esta simpatía hacia el Cafetaleros en la región han sido 5 academias de futbol en los siguientes municipios: Pijijiapan, Motozintla, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Dicha planificación se dio por el premio económico de 120 millones de Pesos que se obtuvieron al salir campeones.

“Se ha mejorado parte del alumbrado y se reforzó el tema de seguridad”, comentó Leonardo Casanova. De ese premio económico llegaron jugadores de renombre como Franco Arizala, en la presente campaña

El estadio tuvo una remodelación total, ya que solo se contaba con una tribuna, pero fue en el sexenio anterior que se invirtieron recursos para agregar otras 3 tribunas y contar con un estadio con capacidad para más de 21 mil asistentes; solo faltaría agregar un marcador electrónico, ya que el público tiene que ir llevando la cuenta de los goles.

Lo más costoso ya se hizo. Vale la pena invertir en este estadio y que vea la afición esa disposición de la directiva por quedarse en la región; el municipio ha venido creciendo poco a poco con la llegada de hoteles y ampliación de vuelos, estos son puntos que deben tomar en cuenta los de pantalones largos para replantearse qué será más redituable para ellos, continuar con la oncena aquí en Tapachula, o bien, llevárselo a Tuxtla. Si optan por la segunda opción, condenarían al Cafetaleros al mismo destino que los Jaguares: su desaparición.