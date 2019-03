Trabajadores Cesados del Ayuntamiento de Huixtla Toman Delegación de Gobierno

Huixtla, Chiapas; 12 de Marzo.- A casi seis meses de que 108 trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento Municipal de Huixtla fueran cesados de sus funciones, aún no hay avances en su reinstalación, únicamente han sido víctimas de engaños, de ir y venir, a pesar de que ya existe una carpeta de investigación promovida por la exsíndico de la administración pasada, Uriana Lizbeth López ante la fiscalía del Ministerio Público, por el delito de falsificación de documentos y falsa declaraciones ante instancias del tribunal de justicia.

Por lo tanto, los trabajadores que fueron corridos por el presidente José Luis Laparra calderón, según él por un mandato judicial, el secretario general del sindicatos de los afectados Marco Antonio Gordillo Cruz, y Aracely Torres, reiteraron en su declaración a los medios y ante el delegado de Gobierno, Efraín García Ordóñez, que el día de ayer aproximadamente a las 10:00 de la mañana, los extrabajadores del Ayuntamiento tomaron la Delegación de Gobierno, en donde lanzaron consignas en contra del alcalde Laparra Calderón, quien presuntamente ha orquestado la separación del cargo de cada uno de los empleados de las distintas áreas sin justificación alguna, ya que al término de seis días, los Magistrados determinaron y firmaron para que fueran cesados, según el líder sindical.

Manifiestan que fue el 16 de Octubre del 2018, cuando el presidente municipal José Luis Laparra Calderón verbalmente les dijo que ya no había trabajo para ellos y estaban cesados, así, sin mayores explicaciones; desde entonces comenzó el calvario de esperar una investigación luego de haber promovido un amparo que no prosperó, y ante tal resolutivo con todo los recursos promovidos y sin respuesta, decidieron manifestarse tomando la Delegación de Gobierno, ya que uno de ellos de nombre Aureliano Ortiz, al caer en depresión, lamentablemente falleció.

Advierten que se está cometiendo una injusticia en contra de los trabajadores. Sin embargo, el Delegado de Gobierno se comprometió en abrir una cita con el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Ismael Brito Mazariegos, para plantearle la situación que viven sindicalizados del Ayuntamiento de Huixtla. EL ORBE/Luis Javier Ramos