Exhorta el Gobernador Reforzar Comités de Protección Civil

Tuxtla Gutiérrez.- Luego de encabezar el megasimulacro de sismo realizado en toda la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a las y los chiapanecos para reforzar las medidas de prevención, ya que de esta forma se tiene la capacidad de autoprotección y de protección a las demás personas, salvaguardando lo más valioso que existe: la vida.

“No debemos detener el paso, al contrario, hay que seguir con esta misma dinámica de prevención e incluso aumentarla. Que cada chiapaneca y chiapaneco nos convirtamos en brigadistas y rescatistas, que nos integremos a los comités ciudadanos y motivemos a la sociedad. Hemos constatado que Chiapas tiene el tesoro más grande en su gente, que se suma de corazón para atender al pueblo cuando necesita ayuda”, puntualizó.

Desde el Hospital “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, y acompañado de los secretarios de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, y de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario activó el botón de alarma para dar inicio a este simulacro de sismo con magnitud 8.2, que se llevó a cabo con la finalidad de contar con más instrumentos para poder prevenir y actuar en caso de que ocurriera un fenómeno de esta naturaleza.

“Es muy importante este tipo de prácticas que no solamente son para recordar esos momentos difíciles por los que pasamos el 7 de septiembre de 2017, sino que nos ayudan a estar pendientes y capacitados para poder salir y ayudar a otros a evacuar los edificios y viviendas, para acudir a los lugares más seguros. Nos obliga a prepararnos cada vez más y a extender el conocimiento que se tiene”, manifestó.

De esta forma, dijo Escandón Cadenas, también se valora y se pone a prueba la preparación y coordinación que tiene Chiapas en materia de protección civil, ya que es el segundo estado con mayor sismicidad en el país, pues se encuentra en un lugar que sufre cada vez que tiene actividad alguna de las tres placas tectónicas, que son las de Norteamérica, de Cocos y del Caribe, “lo que no se nos debe olvidar porque estamos conviviendo permanentemente con esto”.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, para la evaluación del simulacro estatal, el jefe del Ejecutivo resaltó la gran participación de la sociedad en este ejercicio que involucró también a niñas, niños y adolescentes, para que formen parte de la creación de una gran cultura de prevención de desastres.

“Me da mucho gusto que se registrara una participación de cuatro millones de personas en todo el estado, considerando que somos aproximadamente cinco millones y medio de habitantes; esto nos indica que no sólo participan los mayores de edad, sino que están las niñas y los niños conviviendo en estas prácticas, y eso nos da una gran motivación y aliento de que no hay duda de que estamos preparados, pero vamos a estar mejor”, enfatizó.

En este marco, pidió fortalecer a los Comités de Protección Civil en cada una de las instituciones, para tener un manejo adecuado de estas situaciones; asimismo, instruyó a todas las dependencias, que también se sumaron a este ejercicio, estar muy atentas y cumplir de manera eficaz, desde el servicio público, con las tareas de prevención.

Rutilio Escandón puso a disposición de las demás entidades federativas, la experiencia de Chiapas en materia de protección civil mediante capacitación, coordinación y distintas acciones que se realizan para contar con herramientas que permitan proteger a la población, ante los peligros latentes que existen por lo complejo de la geografía estatal.

Por su parte, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del Sistema Estatal de Protección Civil, Juan Carlos Mora Chaparro, reconoció el trabajo que se desempeña en la entidad respecto a este tema, ya que, apuntó, Chiapas es el único estado que tiene entre sus grandes prioridades la prevención, cuenta con un monitoreo sísmico y volcánico, así como con gente preparada que podría compartir sus conocimientos con los otros estados. “En Chiapas, prevenir es vivir”, dijo.

Según datos del titular de la Secretaría de Protección Civil, entre los cuatro millones de personas que participaron en este simulacro, se encuentran dos millones 78 mil estudiantes, cinco mil 800 Comités de Prevención y Participación Ciudadana, así como mil 793 brigadistas de 16 dependencias y 61 entidades, capacitados recientemente en la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas.

Asimismo, más de 96 mil elementos y cuatro mil 688 equipos de comunicación, coordinaron y evaluaron el ejercicio, en el que se activaron los Sistemas Multi Alerta 360 y adicionalmente 283 alarmas EQ-360 en distintos municipios.

En la Sesión Extraordinaria participaron la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la secretaria Técnica del Gobernador, María Esther García Ruiz; la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; el secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla; y la diputada Valeria Santiago Barrientos, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado.

Igualmente, el director general del Organismo de la Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Juan Gabriel Limón Lara; el teniente coronel de infantería, David Alejandro Iturbe Cruz, en representación del comandante de la VII Región Militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, rectores de las universidades y representantes de organizaciones civiles, entre otros. Comunicado de Prensa