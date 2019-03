Buscan Estrategias Para Inclusión de Niños con Capacidades Diferentes

* Instituciones, Psicólogos, Maestros y Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.- Con la finalidad de generar estrategias para una mejor inclusión de los niños con capacidades diferentes en las instituciones regulares, psicólogos, maestros y padres de familia de la zona 02 de Educación Especial, sostuvieron una reunión para elaborar un plan de trabajo que ayude a los menores en edad escolar.

José Abner Cruz Ortega, vicepresidente de la Red de Padres zona 02 Educación Especial, mencionó que actualmente se violentan los derechos de los niños con capacidades diferentes, por lo que buscan la concientización de la sociedad escolar para una mayor apertura e inclusión, para que posteriormente se impacte a la población en general.

Hoy en día hay mucha necesidad de que sean tomados en cuenta, pues persiste la discriminación cuando miran a un niño con cierta discapacidad, de ahí la necesidad de mejorar este pensamiento en la sociedad, “y gracias a este equipo de trabajo, de maestros y psicólogos que incluyen a los niños, donde además escuelas regulares tienen ese apoyo, queremos concientizar a la sociedad”.

Están elaborando un documental donde se vean los derechos que tiene un niño con discapacidad y la forma como también incluirlos hacia la educación, informó.

Cruz Ortega señaló que la falta de inclusión en los ámbitos educativos se mezcla con la desatención en materia de infraestructura educativa, en muchos de los centros escolares que brindan apoyos a este sector no cuentan con las herramientas, planes de estudios o espacios necesarios para impartir una educación de calidad.

Hay falta de técnicas para el trabajo de cada maestro, ya sea en terapia de lenguaje o buscar estrategias para que ellos vayan aprendiendo, en las escuelas no se tiene el espacio, hay casos en los que se necesitan camillas porque en algún momento los niños no pueden valerse por sí mismos, ni pueden sentarse, además de material didáctico para enseñar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González