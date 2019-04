Incumple INAMI Pago a Trabajadores Eventuales.Deportan Cubanos Vía Aérea y Centroamericanos por Tierra

* FUERON CONTRATADOS PARA EL REGISTRO DE LAS CARAVANAS MIGRANTES, PERO AÚN NO LES LIQUIDAN SU PAGO.

* TRUMP LLEGÓ A SUPERVISAR LA FRONTERA DE CALEXICO, CALIFORNIA, DONDE FUE RECIBIDO ENTRE ABUCHEOS Y APLAUSOS. AMLO DICE QUE TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS, QUE SEGUIRÁ EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y NO HABRÁ DE QUÉ PREOCUPARSE.

Tapachula, Chiapas; 5 de Abril.- Cerca de 200 personas contratadas por el Instituto Nacional de Migración (INAMI), como personal de apoyo para la atención de las caravanas centroamericanas que ingresaron a principio de 2019 por la frontera sur, exigen el pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de trabajo, en el periodo comprendido del 17 de Enero al 17 de Febrero.

Uno de los afectados, quién omitió su nombre por temor a represalias, expuso que fueron contratados por el INAMI para desempeñar trabajos relacionados con el registro de los centroamericanos, así como apoyar en la entrega de alimentos y en la organización para la atención en los módulos de los Consulados.

Al momento de la contratación, funcionarios del INAMI les mencionaron que trabajarían por un mes y al cabo del mismo, recibirían la cantidad de 5 mil Pesos, como pago correspondiente por sus servicios prestados.

Durante 3 semanas fueron llevados por personal de Migración al municipio de Suchiate para trabajar en el albergue habilitado en el campo de futbol, en donde apoyaron en la atención de los migrantes centroamericanos y las últimas dos semanas, trabajaron en las instalaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, así como en las oficinas de regulación, aquí en Tapachula.

Una vez culminado el período de su contrato, dijeron, los 195 trabajadores eventuales exigieron al INAMI el pago acordado, sin embargo, sólo les dieron largas y aunque estuvieron en contacto con una licenciada de nombre Blanca “N”, nunca se les cumplió con su salario.

Por varios días el INAMI sólo los engañó e incluso les solicitó cuentas bancarias en donde, supuestamente, les sería depositado el pago correspondiente, pero después de un mes de haber dejado de laborar, sólo les informaron que esta dependencia ya no sería la encargada de liquidarlos, sino que, por instrucciones del Gobierno Federal, el pago se haría a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Al tener esa información, los afectados recurrieron a las oficinas de la OIM, en donde se contactaron con Monserrat Hernández, quien señaló que efectivamente esta dependencia sería la encargada de realizar el pago correspondiente por el servicio prestado durante el ingreso de las caravanas centroamericanas, sin embargo, han transcurrido cerca de 2 meses y todavía no han recibido el salario por los trabajos devengados.

Finalmente, hizo un llamado al representante en México de la OIM, así como al Gobierno Federal para que les cumplan con el pago correspondiente, ya que los 195 trabajadores eventuales requieren de este recurso debido a la situación económica complicada por la que atraviesa la frontera sur. EL ORBE/Marvin Bautista.

Continúa Deportación de Migrantes:

Repatrían a 57 Cubanos

Aún cuando los migrantes en Chiapas han buscado en los últimos días todas las alternativas jurídicas para tratar de evitar que sean deportados, se calcula que alrededor de 300 extranjeros están siendo repatriados diariamente.

Este viernes no fue la excepción. El Instituto Nacional de Migración (INAMI) confirmó que fueron trasladaos vía aérea a 57 extranjeros de nacionalidad cubana que no pudieron acreditar su legal estancia en el país ni tampoco reunieron los requisitos para ser beneficiados con alguno de los programas gubernamentales, incluyendo la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH).

Este grupo de isleños permanecía en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada al norte de la ciudad, donde esperaba su resolución jurídica, aunque el resultado no fue a su favor.

Al mediodía les notificaron que serían repatriados. Para ello fueron trasladados en dos autobuses de pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional de Tapachula, en donde los esperaba un avión de la Policía Federal.

Se calcula que alrededor de un centenar de elementos de esa corporación participan, a partir de esta semana, en las tareas de traslado de los migrantes deportados.

Horas antes, en acciones similares habían sido repatriados desde Tapachula, 71 migrantes de Haití; mientras que otros grupos, como los centroamericanos, están saliendo vía terrestre.

También este fin de semana, se informó que, en la Cámara de Diputados, con 439 votos a favor, el Pleno aprobó un dictamen que modifica la Ley de Migración para respetar los derechos de personas alojadas en Estaciones y establecer causas para sancionar a servidores públicos del INAMI. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello