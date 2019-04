Acusa Honduras y El Salvador a México de Reiniciar Deportación Masiva de Migrantes

* AMBAS NACIONES AFIRMAN QUE LA DECISIÓN DE INTENSIFICAR LAS DEPORTACIONES SE DEBE A INSTRUCCIONES DE DONALD TRUMP.

* EN HONDURAS REPORTAN LA REPATRIACIÓN DE CASI 20 MIL PERSONAS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril.- Las embajadas de Honduras y El Salvador acusaron al Gobierno de México de reiniciar una política migratoria restrictiva hacia centroamericanos y de poner en marcha deportaciones masivas.

Alden Rivera Montes, embajador de Honduras, dijo a los medios de comunicación que “son operativos muy intensos del Instituto Nacional de Migración (INM) asegurando a una cantidad importante de personas de Centroamérica, particularmente hondureños”.

Esas acciones comenzaron al concluir el mes de Enero, coincidentemente con la suspensión del programa de entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), sostuvo.

El diplomático consideró que, con eso, se retorna a lo que ocurría en años anteriores cuando se aseguraba a centroamericanos, se trasladaban a las Estaciones Migratorias y después eran deportados a sus países de origen.

La Embajada de Honduras estima que el Gobierno mexicano regresa 300 hondureños al día desde las dos últimas semanas y “que se están haciendo retornos masivos de personas a los países centroamericanos”.

El Tráfico de Órganos ya es Toda una Realidad.

Según Alden, “no solo secuestros y extorsión, sino que buena parte de la migración en su tránsito por México está expuesta al reclutamiento para tráfico de drogas y para formar parte de los grupos armados a los cuales se enfrentan los diferentes cárteles. También se tiene presencia de los fenómenos de tráfico de órganos de niños y adultos y de trata de personas”.

“Son fenómenos asociados a la victimización a la que se somete a una buena parte de la migración en su tránsito por México: secuestros, extorsión, reclutamiento para tráfico de drogas y para ser parte de los grupos armados a los cuales se enfrentan los diferentes cárteles de la droga”, abundó.

Así también que tienen casos comprobados de niños y de adultos que han sido secuestrados para extraerles órganos y luego ser comercializados a nivel internacional. “Es un problema que existe. No hay que cerrar los ojos a algo que es una realidad”.

Mientras que su homólogo de El Salvador, Carlos Enrique Cáceres, opinó que se trata de una política más restrictiva y preocupante.

“Hemos notado que ya no les dan la tarjeta a todos, tienen ya una política más restrictiva”, dijo en entrevista al hacer patente su preocupación por la política que adoptó México al aceptar que Estados Unidos devuelva a migrantes centroamericanos que solicitaron asilo a ese país, mientras se resuelve su proceso.

Ambas naciones, más el de Guatemala, condenaron también durante el fin de semana que se expongan la integridad física y emocional de los niños en el contexto de la migración irregular hacia Estados Unidos y advirtieron que investigarán y procesarán judicialmente a quienes se dedican al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Criticaron la utilización de los niños en las llamadas caravanas de migrantes, que muchas veces al llegar a los pasos fronterizos son encabezadas por los menores y mujeres, y afirmaron que hacer esto podría ser objeto de un castigo penal, por ello pidieron al Gobierno de Estados Unidos que se sume a la investigación y judicialización de esos casos.

Aumenta el Número de Retornados.

Por su lado, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras dio a conocer en las últimas horas que las cifras de hondureños retornados desde México y Estados Unidos van en ascenso, como producto de que tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México han incrementado las medidas para retener a los migrantes centroamericanos que han ingresado de manera irregular y devolverlos a sus países de origen.

El organismo informó que en los primeros tres meses del año se habían deportado hacia ese país, 19 mil 605 migrantes hondureños (16 mil 369 adultos y 3 mil 369 menores de edad) y que, partir de hoy lunes, se tiene prevista el inicio del retorno de las unidades familiares desde Estados Unidos.

Esto es un incremento considerable luego de que, en el mismo periodo, pero en el año pasado, habían sido en total 16 mil 224 personas.

En el caso de los hondureños deportados en el primer trimestre de este año, se informó que ocho mil 683 personas fueron desde los Estados Unidos, mientras que desde México se repatriaron 10 mil 829 y de Centroamérica, Suramérica y Asia, otros 93.

La postura adoptada por Estados Unidos y México en el tema del aseguramiento y deportación de extranjeros ilegales en ambas naciones, sobre todo en los últimos días, ha frenado en parte la conformación de más caravanas en Centroamérica.

Se tiene informes que este fin de semana se reunieron grupos de organizadores en Honduras, mientras que en El Salvador y Guatemala se hizo algo similar.

La idea es partir entre mañana martes o el miércoles con nuevo contingente desde algún punto de cada país y reunirse en una sola marcha poco antes de llegar a la frontera mexicana.

Sin embargo, analizan los escenarios luego de que México tiene preparado una estrategia de reforzamiento de su franja limítrofe con Guatemala, en la que desplazaría, si así fuera necesario, a cientos de elementos federales a partir de que se confirmara la salida de esa nueva caravana.

Las Protestas Permanentes en el INM Chiapas.

Mientras todo eso ocurre, los señalamientos de corrupción e irregularidades en contra de la Delegación en Chiapas del Instituto Nacional de Migración por parte de organismos de derechos humanos, activistas y migrantes, es de todos los días, al igual que las manifestaciones.

La última ocurrió este fin de semana, cuando un grupo de representantes sociales, en compañía de niños de Cuba, África y Centroamérica, quemaron varias piñatas en la explanada externa de las instalaciones migratorias en Tapachula.

Las piñatas representaban las imágenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el de México, Andrés Manuel López Obrador; los titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Cordero; la delegada del INM en Chiapas, Yadira de los Santos Roblero, entre otros.

Además de una huelga de hambre que lleva a cabo el activista cubano, Denis Hernández, quien mantiene una pesada cruz de madera en sus hombros y espalda.

En la protesta exigen los pases de salida (salvoconductos) no solamente para cubanos, sino también para africanos y centroamericanos.

Asimismo, que se detenga la política emprendida en los últimos días en torno al aseguramiento y repatriación masiva de extranjeros que no han podido acreditar su legal estancia en el país, y se permita que nuevas caravanas de migrantes puedan ingresar a territorio nacional sin problema alguno.

A pesar de todo eso, este domingo continuaron saliendo de esa estación varios camiones de pasajeros cargados de migrantes para su deportación, tanto por la vía aérea como terrestre.

Cabe mencionar que también las terminales de autobuses de la ciudad registraron boletos agotados para el centro y norte del país, por parte de migrantes cubanos que lograron obtener el salvoconducto que les permita recorrer todo el territorio nacional hasta llegar a los límites con Estados Unidos.

Muchos más, de otras nacionalidades, lograron obtener la TVRH y con ello ya cuentan con la posibilidad de quedarse a vivir en Chiapas o en otras regiones del país, aunque la gran mayoría ha optado por avanzar hacia el centro o al norte de México, luego de las pocas posibilidades de empleo, educación y desarrollo en la frontera sur. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello