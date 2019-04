Piden a Diconsa Reconocer Nuevo Consejo Comunitario de Abasto

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril.- Ante supuestos actos de corrupción, los representantes de las tiendas comunitarias eligieron a un nuevo Consejo Comunitario de Abasto en Tapachula, sin embargo, aún y cuando la nueva mesa ha cumplido con todo el protocolo legal para su conformación, los funcionarios de Diconsa se niegan a reconocerlos, situación que ha desencadenado problemas en el abasto de productos básicos en las comunidades.

En rueda de prensa, los integrantes del nuevo consejo comunitario, Alfredo Palomeque Ramos, como Presidente; Silverio Díaz, Secretario; Gloria Osorio, Tesorera; y Andrea Figueroa Carrillo, de Control y Vigilancia, entre otros, afirmaron que desconocen que por qué Diconsa se niega a reconocer al nuevo Consejo, lo que deja entrever que existen supuestos intereses económicos con la Mesa Directiva.

Durante el periodo en que estuvo como subgerente de la Unidad Operativa de Diconsa Tapachula, Carlos Enrique Ventura Mirón, nombró a un Comité Comunitario de manera ilegal, ya que nunca fue elegido por los representantes de las tiendas comunitarias, cuyos integrantes, lejos de velar por los intereses de las familias, trabajaron para beneficio personal, además de que se vieron envueltos en actos de violencia, y por tales hechos en asamblea fueron desconocidos.

El nuevo Consejo Comunitario viajó a la Ciudad de México para hacer del conocimiento, de oficinas centrales de la dependencia, su nombramiento, por lo que les enviaron al Gerente de la zona sur sureste, Edy Martinez Alarcón, quien al llegar a Tapachula se comprometió a resolver esta problemática, sin embargo no tuvo la capacidad para lograr la validez del nombramiento del Comité.

Entre las funciones que deben desempeñar los Consejos Comunitarios es velar porque Diconsa mantenga el abasto de productos de la canasta básica, además de que se respeten los precios de los productos para que no se afecte la economía de las familias de las comunidades, pero esto nunca ha ocurrido.

Puntualizaron que debido a la falta de validez del Consejo Comunitario, desde hace tres meses existe un desabasto de productos básicos en las más de 90 tiendas establecidas en Tapachula, además de que la Subgerencia en contubernio con los exintegrantes del Comité han comenzado a cerrar algunas tiendas, ambas situaciones han sido en represalias porque los representantes de las mismas hicieron el cambio de quienes los representarían ante Diconsa.

Finalmente, mencionaron que existe una molestia generalizada entre las comunidades ante la ex Mesa Directiva y de los funcionarios de Diconsa ante el desabasto que existe y porque no han querido validar la decisión que tomaron en asamblea, por lo que en caso de no reconocer al Consejo que los representantes eligieron, están dispuestos a realizar acciones más radicales, pues ya se cansaron de los malos manejos que se han dado en la unidad operativa desde hace muchos años. EL ORBE/Marvin Bautista