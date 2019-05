Desolador Panorama en la Frontera Sur por la Cancelación de ZEE de Puerto Chiapas

* TEODORO VÁZQUEZ CASTILLO LÍDER DE LA COR ESTATAL, AFIRMÓ QUE LA POSTURA DEL EJECUTIVO AFECTA SEVERAMENTE A LA CLASE TRABAJADORA, PORQUE SE TENÍA BUENAS EXPECTATIVAS, TODA VEZ QUE CON LA LLEGADA DE GRANDES EMPRESAS SE GENERARÍAN FUENTES DE EMPLEO.

Tapachula, Chiapas; 01 de mayo. – Ante el anuncio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de la cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), incluyendo la de Tapachula, el panorama para la clase obrera de la Frontera Sur es incierto y desolador.

En los últimos días, las cámaras, colegios y sectores productivos en el Soconusco, han reprochado la medida porque coinciden en que históricamente la región ha sufrido por la falta de fuentes de empleo y de las oportunidades que permitan a las familias tener una mejor calidad de vida.

Incluso han recalcado que, a cinco meses del relevo en el gobierno federal, la población ha perdido las esperanzas de superar el rezago económico y comprendido que la Frontera Sur seguirá sumida en el abandono y la marginación.

Eso a pesar de que Chiapas aportó más de un millón de votos para que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llegara al poder en la administración federal.

En torno a ello, el secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en el Estado de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, afirmó que esa postura del Ejecutivo afecta severamente a la clase trabajadora, porque se tenía buenas expectativas, toda vez que con la llegada de grandes empresas se generarían muchas fuentes de empleo.

Dijo que, para la Frontera Sur, en la que gran parte de la sociedad sufre precisamente por la falta de espacios laborales, el proyecto de la ZEE representaba una esperanza tanto para obreros y profesionales para poder emplearse y así tener ingresos económicos para el sustento diario.

Según recordó, en diversas administraciones federales, la Frontera Sur siempre permaneció olvidada, marginada, sin oportunidades laborales y no se le brindaron las condiciones adecuadas para que los empresarios invirtieran en la zona.

Por ello, insistió, el proyecto de la ZEE de Puerto Chiapas representaba una gran oportunidad para los trabajadores de gozar con un empleo bien remunerado.

De igual forma, que es decepcionante que el gobierno federal, en lugar de incentivar la mano de obra mexicana, anuncie que dará empleo a miles de migrantes que han entrado de manera ilegal y violenta al país.

“Esa es una situación que, sin duda, ha comenzado a generar malestar entre la población, ya que no conciben la idea de que estas personas gocen de mayores beneficios que los propios mexicanos”, agregó.

La decisión del gobierno federal de cancelar la ZEE, recalcó, ha repercutido fuertemente en todos los sectores productivos y también en las instituciones educativas de Chiapas.

Esto porque desde hace varios años, cuando se anunció la construcción de la ZEE en Tapachula y los municipios aledaños, se había comenzado a trabajar y especializar para que las empresas, trabajadores y estudiantes fueran tomados en cuenta dentro de la cadena productiva.

Universidades habían promovido cambios en sus planes de estudio, a fin de preparar a mejores profesionales y así poder competir por espacios laborales en las empresas que habían mostrado interés por instalarse en Puerto Chiapas.

Escuelas como la UPTap tiene carreras que van acorde con el manejo de la ZEE, ahora jóvenes que ya salieron de la primera generación y la segunda que está por salir, se preguntan en donde trabajarán ya que la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, ha sido cancelada.

Finalmente mencionó que la población tenía grandes expectativas con la llegada del nuevo gobierno. Sin embargo, a poco tiempo de su gobierno, se han dado cuenta que para el Sur no se espera algún cambio, ya que mientras en el norte se redujo el IVA y el ISR, esta región se hunde en los rezagos. EL ORBE/Marvin Bautista