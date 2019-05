Amotinamientos en el INM Deja 10 Heridos Pretendían Impedir la Deportación de Cubanos

Con armas punzocortantes los indocumentados enfrentaron a los agentes migratorios, inconformes por su deportación.

*QUE NO LO LOGRARON Y FINALMENTE FUERON DEPORTADOS. *ANTE LOS DESMANES CAUSADOS POR LOS CUBANOS, AGENTES DE MIGRACION OPTARON POR SUSPENDER LAS GUARDIAS, MANIFESTANDO QUE NO EXISTÍAN GARANTIAS DE SEGURIDAD.* POR LA TARDE FUERON DEPORTADOS 91 MIGRANTES QUE INGRESARON AL PAIS EN FORMA ILEGAL Y MAJADERA.

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- Dos nuevos amotinamientos de migrantes asegurados en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada al norte de la ciudad, dejó como saldo, hasta el momento, de diez personas heridas, dos de ellas de gravedad.

A la par de ello, un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) protestaron este jueves y se resistían a recibir el turno, luego de que manifestaron las nulas condiciones necesarias para que puedan desempeñar sus actividades, sin que expongan sus vidas.

Los primeros informes señalan que en dichas oficinas hay cientos de extranjeros asegurados de diversas nacionalidades, incluyendo cubanos y centroamericanos, a quienes se les notificó que en las próximas horas serían deportados a sus países de origen, luego de que no pudieron acreditar su legal estancia en territorio nacional.

Eso ha generado que los indocumentados realicen destrozos y desestabilización para provocar la fuga, como ha ocurrido en las últimas tres semanas.

Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas superó la violencia de los acontecimientos anteriores. En esta ocasión, se informó que los migrantes se apoderaron de diversas armas blancas, entre ellas 12 cuchillos de cocina, celulares que se encontraban en mochilas, la despensa para la elaboración de la comida, entre otros.

Además, destruyeron todo lo que encontraron a su paso para borrar sus identidades, como las computadoras y archivos, así como otros equipos.

Se requirió el auxilio de elementos de diversas corporaciones policíacas para restablecer el orden y de personal de emergencias médicas para la atención de los heridos.

Ante ello, los agentes notificaron a sus superiores de que no llevarían a cabo el relevo de guardias, en tanto no se implementaran medidas para proteger su integridad.

Por ello se llevó a cabo una mesa trabajo para analizar la situación de los agentes y se llegaron a varios acuerdos. Sin embargo, apenas habían retomado sus actividades cuando una nueva protesta de migrantes los obligó a salir.

La presencia policiaca tuvo que ser requerida una y otra vez hasta que por la tarde se restableció el orden.

La situación se volvió ríspida cuando arribaron a esas instalaciones varios camiones de pasajeros para trasladar a quienes serían deportados, unos hacia el aeropuerto para su repatriación aérea y el resto por la vía terrestre.

Entre los deportados de este jueves estuvieron 91 cubanos, quienes de inmediato fueron remitidos a la isla, para entregarlos a las autoridades de aquella nación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las identidades de los lesionados y, al cierre de la edición, se desconocía la gravedad de sus lesiones.

A pesar de las deportaciones diarias, los nuevos aseguramientos mantienen a esas instalaciones migratorias a su máxima capacidad.

Mientras, organizaciones sociales reportaron en las últimas horas que al menos 500 indocumentados pasan diariamente de manera ilegal los límites fronterizos entre México y Guatemala.

Algunos, según testigos, llevan consigo cajas y maletas pesadas de las cuales se desconoce su contenido. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello