Entrega Rutilio Escandón Constancias de Libertad a 12 Internos en Distintos Penales de la Entidad

EL MANDATARIO ESTATAL EXHORTÓ A LAS PERSONAS BENEFICIADAS, PARA QUE SIRVAN POSITIVAMENTE A LA SOCIEDAD.

* *SEÑALÓ QUE ESTE BENEFICIO SE DA GRACIAS A LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE FORMA TRANSPARENTE.

Al hacer entrega de constancias de libertad a personas que se encontraban internadas en diferentes penales de la entidad, como parte de los acuerdos de la Mesa de Reconciliación, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les pidió aprovechar su talento y capacidad para realizar actividades útiles y positivas para la sociedad.

“Aprovechen esta nueva oportunidad para empezar y vivir mejor, den un buen ejemplo a sus hijos e hijas, y disfruten de la naturaleza y la paz, para que su libertad sea eterna. Crean en sus autoridades, porque estamos trabajando por el bien común y, sobre todo, tengan fe en ustedes, porque si tienen voluntad y hacen las cosas bien, nada ni nadie podrá detenerlos para conseguir sus objetivos y sacar adelante a sus familias”, apuntó.

El mandatario estatal señaló que éste es un acto humanitario y de buena voluntad, que se da gracias a la revisión de expedientes de forma transparente, realizada por los tres Poderes del Estado; “aquí no hay nada bajo la mesa o en lo oscurito, lo hacemos conforme a la ley, porque es legal el perdón y la reinserción”.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios, les dijo que esta segunda oportunidad es producto de la reglamentación, en un marco de respeto a las leyes, a los protocolos internacionales en protección de los derechos humanos, equidad de género y a la no discriminación; asimismo, exhortó a que observen su conducta y no reincidan.

En representación de las cinco mujeres y siete hombres preliberados en esta ocasión, Irene Pérez León expresó su agradecimiento a las instituciones por realizar estas acciones que les dan la posibilidad de volver con sus seres queridos e iniciar una vida de manera digna y respetuosa de las leyes.

Cabe destacar que el objetivo de la Mesa de Reconciliación, que es un instrumento chiapaneco, es analizar los casos tomando en cuenta elementos como derechos humanos, enfermedad, edad avanzada, entre otros, para llegar a la determinación de otorgar la libertad a personas que están procesadas o sentenciadas.

Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Claudia Ruiz Coutiño, y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Comunicado de Prensa