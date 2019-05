Germán Martínez Renuncia a la Dirección General del IMSS

* Acusa de “Injerencia Perniciosa” a la SHCP

Ciudad de México; 21 de Mayo.- Germán Martínez Cázares, director hasta ayer del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), renunció a su cargo convirtiéndose así en el primer miembro del gabinete, en este caso, ampliado, en abandonar el nuevo Gobierno acusando “injerencia perniciosa” de la Secretaría de Hacienda.

El mensaje de renuncia de Martínez Cázares, pronunciado en sesión del consejo técnico del organismo, puso en evidencia, por primera vez en un protagonista del nuevo gobierno, las dificultades que por recortes presupuestales, excesivo control del gasto, e intromisión antijurídica de Hacienda en otras instancias, imposibilitan ya no sólo la transformación del IMSS, sino su operación.

Martínez Cázares inclusive, confronta planteamientos centrales de la llamada Cuarta Transformación y, por si fuera poco, deja en evidencia que en el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto hubo programas como el ahora llamado IMSS-Bienestar que tuvieron más presupuesto que en el actual Gobierno, al que imputa comportarse en Hacienda de manera conservadora y neoliberal.

A menos de seis meses de haber asumido la posición, tras dejar su escaño en el Senado de la República, el exdirigente nacional del PAN, cercano en su tiempo a Felipe Calderón y alineado a López Obrador en 2018, concluyó de manera abrupta su gestión, presentando su renuncia al Consejo Técnico del IMSS en una manifestación que señala directamente a la Secretaría de Hacienda.

“Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, expone luego de repasar la función de la institución, así como su dimensión presupuestal.

En su mensaje de renuncia, Martínez Cázares se permite solicitar que se incluya en el acta del Consejo Técnico una serie de “precisiones”, entra las que expresa su coincidencia en que el IMSS se transforme expresándose en términos más crípticos:

“Claro que el IMSS se debe transformar, como lo ordena el Presidente. En el IMSS no se desobedece al Presidente. Sólo creo que el eje de su reforma debe ser las personas que se atienden en el IMSS y no los funcionarios que trabajen en el IMSS”.

Martínez Cázares afirma a continuación que se requiere de una reforma legal y no de una pequeña reforma reglamentaria, destacando los vocablos “Legal” y “Reglamentaria” en mayúsculas, para luego declarar:

“La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”.

Según el hoy exfuncionario, la reforma que el IMSS necesita es para adecuarse al servicio universal de salud que se pretende alcanzar, así como a los cambios en las disposiciones en materia del trabajo. Además, enuncia su consideración sobre cambios en el esquema administrativo tras la eliminación de los delegados en las entidades que, nombrados por el Consejo Técnico, fueron anulados por Hacienda y para los cuales no hay reemplazo, lo que parece colocarse como una de las motivaciones de su renuncia. APRO