Nombra AMLO a Zoé Robledo Director del IMSS,por Recursos Dialoga con el Secretario de Hacienda

*EL POLITICO CHIAPANECO, DEJA LA SUBSECRETARIA DE GOBERNACION PARA ATENDER LA NUEVA ENCOMIENDA. *EN REUNION CON EL TITULAR DE HACIENDA ACUERDAN MECANISMOS DE COLABORACION ENTRE AMBAS DEPENDENCIAS.

Ciudad de México.- A casi 24 horas de que se hiciera pública la renuncia de Germán Martínez al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, será el nuevo titular de la dependencia.

“Ya está el sustituto”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional y pidió que los reporteros adivinaran.

“Va a ser Zoé Robledo el próximo director del Seguro Social. Le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional: politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de gobernación. Es un hombre progresista, honesto, de modo que ya está atendido este asunto”, reveló.

–¿Zoé conoce el sector, presidente?, cuestionó una reportera.

–Sí, Zoé es uno de los mejores servidores públicos que tenemos. Es de lo mejor, por eso lo invité a participar– contestó el titular del Ejecutivo.

Sobre los recortes en el sistema de salud que afectan al IMSS, el presidente habló de que así le dejaron el país los conservadores, pero que creció la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en más de 20% y añadió que el campo Ixachi de petróleo permitirá extraer hasta 80 mil barriles diarios de petróleo.

“Así nos dejaron el gobierno, en crisis, los que se dedicaban a saquear y a robar, los conservadores del periodo neoliberal, pero vamos a sacar adelante al país. Va a lograrse el renacimiento de México. Ayer di dos datos, de esos que no aparecen mucho en los medios: creció la inversión extranjera en la bolsa, 27% en cuatro meses”, dijo.

Luego de que Martínez presentara su renuncia acusando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de “injerencia”, el presidente dijo que este jueves se reunirá con el secretario de Hacienda Carlos Urzúa para revisar varios temas y podrían analizar los señalamientos, pero insistió en que no los comparte y que no va a polemizar sobre el caso.

“No voy a polemizar. Si estoy planteando que no nos vamos a pelear con el presidente Trump, menos me voy a pelear con Germán, o sea se van a quedar con las ganas, no ustedes, los adversarios”, sentenció.

López Obrador dijo que este jueves se dará a conocer quién será el relevo de Robledo en la subsecretaria de Gobernación.

Zoé Robledo fue diputado federal por Morena, pero solicitó licencia indefinida al cargo para incorporarse al equipo de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Exaspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura de Chiapas, hijo del exgobernador priista Eduardo Robledo Rincón, fue antes senador de la república por el PRD, partido que abandonó para unirse a Morena. Apro