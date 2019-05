Se Atiende una Demanda Añeja de 588 Familias del Ejido Ponte Duro, de la Localidad Manuel Ávila Camacho

Tonalá, Chiapas.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de inicio a la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el ejido Ponte Duro, de la localidad Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Tonalá, que beneficiará a un total de 588 familias que por muchos años solicitaron esta obra.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla, el mandatario resaltó que en su gobierno los recursos públicos se están usando de forma transparente para atender las demandas más sensibles, muestra de ello son estos trabajos que se realizarán con una inversión de 32 millones de pesos, para sanear las viviendas, el medio ambiente y reducir los riesgos de enfermedades.

“Estamos saldando deudas para salvar a Chiapas y trabajando con responsabilidad por el bienestar de la sociedad, porque cuando no se gasta en superficialidades, el dinero alcanza bien, ya que el recurso es de y para el pueblo, no para que se vaya al caño de la corrupción”, afirmó al tiempo de pedirle a la población mantener la unidad, evitar conflictos y no permitir que vivales desvíen los apoyos sociales que otorga la Federación.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas dio a conocer que la primera etapa de esta obra corresponde a la colocación de 11 kilómetros de tuberías de drenaje y la segunda etapa consiste en la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Por su parte, el presidente municipal de Tonalá, Manuel Narcía Coutiño, reconoció el apoyo del gobernador al impulsar estas acciones a favor del medio ambiente, siguiendo una política de hacer más con menos y cero corrupción. A su vez, dio a conocer que como parte de la campaña de reforestación que impulsa el gobierno estatal, en este municipio se sembrarán 10 mil arbolitos, con el compromiso de que esta actividad se hará de manera constante.

Estuvieron presentes: el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez; el agente municipal de la colonia Manuel Ávila Camacho, Moisés Bracho Lavariaga; y el comisariado ejidal de Ponte Duro, José Luis Ordóñez. Comunicado de Prensa