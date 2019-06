Entrega REC Prótesis a Personas con Discapacidad

Después de una larga espera, personas con discapacidad de diferentes municipios de Chiapas recibieron de manos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas las prótesis que les permitirán elevar su calidad de vida e incorporarse a la sociedad en condiciones de equidad para el pleno disfrute de sus derechos.

Ante las y los beneficiados, el jefe del Ejecutivo Estatal se comprometió a dar atención al rezago existente de los años 2017 y 2018, que asciende a 180 apoyos funcionales que serán entregados de manera paulatina este año; asimismo, dijo, se otorgarán 90 prótesis más, a fin de que en 2019 puedan ser beneficiadas un total de 270 personas.

“La nueva política en Chiapas busca el bien común y atiende los derechos humanos, haciendo a un lado la discriminación, combatiendo la corrupción y buscando siempre la inclusión; por eso, hacemos un trabajo austero, ni siquiera con sacrificios, solo cumpliendo de manera seria y responsable para que el recurso económico alcance”, enfatizó.

El mandatario señaló que el Plan Estatal de Desarrollo plasma que cada acción de Gobierno debe proyectarse a favor de la ciudadanía, haciendo a un lado todo aquello que hace perder el tiempo y que no abona al progreso. Por eso, manifestó su confianza en que la población en situación de vulnerabilidad tendrá cada vez más atención y mayores facilidades, “año con año vamos a cumplir para hacer justicia y caminar de manera cordial y pacífica, para dar satisfacción y bienestar”.

En su intervención, el director general del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó su compromiso para que los apoyos lleguen de manera oportuna y eficiente a las y los beneficiarios, por lo que en esta ocasión se entregaron de manera directa 21 de las 180 prótesis, a quienes tuvieron que esperar un largo tiempo para recibirlas.

“Estos apoyos no solo consisten en dispositivos técnicos de ayuda para desplazarse y realizar labores cotidianas, sino que simbolizan el respaldo que el Gobierno de Chiapas le da a las personas con discapacidad, quienes se destacan por su entereza y voluntad sin límites para salir adelante y seguir aportando al crecimiento de Chiapas”, manifestó.

En representación de las y los beneficiarios, Simón Zúñiga Porraz expresó que las personas con discapacidad también tienen metas, sueños y aspiraciones, y que no exigen privilegios, solamente equidad en todos los aspectos, por ello reconoció estas acciones que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

A este evento, asistieron el director general del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Alberto Cundapí Núñez; la directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, Deliamaría González Flandez; así como las y los beneficiarios de distintos municipios. Comunicado de Prensa