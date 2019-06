Se Opone Muñoz Ledo a que se Utilice la GN Para Detener la Migración

* Será el Muro en la Frontera Sur, Afirma.

Ciudad de México; 13 de Junio.- El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), dijo que Estados Unidos quiere convertir a México en un «país enjaulado», donde la Guardia Nacional, que ya está en la frontera sur, actuará como «muro», cuando fue creada para combatir delincuentes, no migrantes.

EL miércoles en su intervención en la sesión de la Comisión Permanente, acusó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard, ha absorbido de facto atribuciones que le competen a la Secretaría de Gobernación, al dar órdenes al titular de Migración, «violando» la ley interna para satisfacer una demanda de Estados Unidos.

«Está violando el artículo 27 de la Ley Orgánica [de la Administración Pública], al formular y dirigir, competencias de Gobernación, la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de la ley la libertad de tránsito en coordinación con las autoridades competentes», detalló.

En debate con su correligionaria Dolores Padierna, Muñoz Ledo señaló: «El pase de Centroamérica a México, que es el triángulo sur, comprendido en El Salvador, está totalmente detenido desde el día miércoles, cuando salieron las gentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro, así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es, se lo pruebo. Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano, en este momento en Chiapas, infórmese, por favor, es un punto fundamental».

Muñoz Ledo expresó que en caso de que se llegara a aprobar la condición de tercer país seguro, México perdería su soberanía y libertad para transitar sobre el territorio, «nos quieren convertir en un país enjaulado», lo que significa que los que entran ya no podrán salir, «es la parálisis del movimiento de las personas».

En el debate, Padierna externó que no se debe mezclar el tema migratorio con el económico, porque, dijo, «no es correcto, razonable ni responsable».

«Los acuerdos tomados con Estados Unidos sí son para evitar la mayor migración, porque estos cinco meses ha habido un crecimiento muy grande, o sea, 100 mil personas, según la Secretaría de Gobernación, cruzan cada mes hacia nuestro país. Los asuntos migratorios se van a ver en un canal y los asuntos comerciales en otro», refirió.

La legisladora afirmó que la migración desde México está parada, «ya no hay mexicanos que vayan a Estados Unidos», ahora son otros los que quieren ir al país vecino, son de otras nacionalidades, El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Haití, lo que significa que no es responsabilidad de México lo que ocurra en otras latitudes, aunque pueda ser un líder en atender esta problemática desde su raíz.

Pero Muñoz Ledo reviró y señaló que la conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia, y que Estados Unidos está «apretando las tuercas», no solamente con los aranceles, sino con la intención de imponer una ley migratoria que le sea favorable.

«Es toda una guerra comercial con un objetivo: imponer una ley migratoria que se va a discutir aquí en el Senado. Ya lo dijo el presidente de Estados Unidos. Y dijo algo más: Dígase lo que se diga en México, él va a hacer público lo que habló con los funcionarios mexicanos, prepárense para desmentirlo», mencionó.

El Presidente de la Cámara Baja indicó que los Congresos en el mundo son los que «impiden» convenios «lascivos» para sus países y que México debe acatar y dar seguimiento a los tratados internacionales en la materia, por lo que pidió a los legisladores de todos los partidos respaldarlo para atender la problemática migratoria.

Aprovechó para presentar un iniciativa que reforma la Constitución con la intención de «no criminalizar» la migración y el tránsito de personas de México hacia Estados Unidos.

El pasado sábado, en Tijuana, en un discurso ante el Presidente, Muñoz Ledo dirigió su primer señalamiento en materia migratoria. Dijo que no es congruente pedir que a México le abran la frontera norte, mientras cierra su frontera sur y señaló que se hace un oscuro favor a Estados Unidos. Sun