México Debe ser Autosuficiente y Producir lo que Consume: AMLO

* Para ya no Depender de Estados Unidos.

Cuauhtémoc, Chih., 15 de junio.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la enseñanza que deja las amenazas arancelarias de Estados Unidos, es que México debe ser autosuficiente y producir lo que consume para que en un futuro «nos hagan lo que el viento a Juárez».

«Qué enseñanza nos deja este asunto (la negociación con Estados Unidos) que debemos de ser autosuficientes, porque si no, nos venden alimentos o se encarecen los alimentos que compramos afuera, vamos a padecer. Pero si somos autosuficientes en producción de carne, leche, arroz, fríjol, maíz, que no lo somos, si producimos en México lo que consumimos nos van a hacer lo que el viento a Juárez», expresó.

Durante la entrega de apoyos del programa de Bienestar en el estacionamiento del estado de béisbol de este municipio, evento al cual no asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el Jefe del Ejecutivo Federal explicó que para fortalecer el mercado interno, su gobierno va a apoyar a los productores.

Sostuvo que la situación difícil con Estados Unidos se resolvió y volvió a la calma con un acuerdo y se frenó la entrada en vigor de aranceles a productos mexicanos.

«Pasamos por una situación un poco delicada porque había la intención del gobierno de Estados Unidos porque querían cobrar tarifas o aranceles a los productos de México, una medidas unilateral, injusta porque ellos sostienen que ha crecido el número de migrantes hacia Estados Unidos, lo cierto es que hay una gran crisis humanitaria en Centroamérica», indicó.

Incluso dijo que, aún después de esa amenaza con tarifas, el peso mexicano es de las monedas más fuertes en el mundo y eso permite que haya confianza para que llegue la inversión extranjera al país.

El presidente lanzó llamado a la unidad a todo el pueblo de México. «La patria es primero», dijo al citar a Vicente Guerrero. Sun