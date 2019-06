Legisladores Deben Estar Presentes en las Negociaciones con EEUU: ERA

* EL SENADOR POR CHIAPAS AGREGÓ QUE SE DEBE APLICAR LA LEY MIGRATORIA PARA EVITAR FLUJOS MASIVOS DE ILEGALES.

* ADELANTÓ QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS ENVIARÁ UNA PROPUESTA PARA QUE EL INGRESO A MÉXICO SEA CON PASAPORTE OBLIGATORIO.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó la necesidad de buscar soluciones a los conflictos migratorios, por lo que dijo que aplicar nuestra ley migratoria no es algo que violente a la soberanía nacional.

En el marco de la comparecencia de Marcelo Ebrard Casaubón, ante la Comisión Permanente, para explicar los alcances del acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, respaldó las acciones que lleve a cabo la delegación mexicana en las negociaciones con EU, al mismo tiempo de solicitar a la Cancillería mexicana que se forme una comisión plural en el Poder Legislativo que acompañe estas negociaciones.

Eduardo Ramírez dijo que la ley de Guardia Nacional tiene competencias para poder actuar cuando haya perjuicios o problemas del orden social, y eso es lo que estamos viviendo en la Frontera Sur, un problema de migración que se ha desbordado, porque tal parece que es una frontera donde todos podemos pasar.

Durante su participación en Tribuna, destacó que la Frontera Sur es una frontera porosa, donde hay un comercio irregular, qué bueno que se voltee a ver esa Frontera Sur compuesta de 18 municipios en el Estado de Chiapas.

“Aplicar nuestra ley migratoria no es algo que violente a la soberanía nacional, simplemente se está aplicando una legislación conforme al marco jurídico que ya existe, que no va a suplir un acuerdo entre la Cancillería y EU”, explicó.

Ramírez Aguilar dijo que el pacto de una migración segura y ordenada implica que el fenómeno migratorio se vea de manera regional, de tal manera que las obligaciones que conlleva este fenómeno, no recaiga en un solo país.

Finalmente, señaló que como principio rector del pacto es la soberanía nacional, es decir, que los Estados tienen el derecho soberano de determinar su propia legislación migratoria, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, por eso en los próximos días su grupo parlamentario presentará una iniciativa de ley “para que todos aquellos que ingresen al Estado mexicano lo hagan de manera rigurosa a través del pasaporte mexicano”, concluyó. Comunicado de Prensa