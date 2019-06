Detectan 30% de «Aviadores» en Nóminas de Dependencias Federales

*Da a Conocer López Obrador.

Ciudad de México, 26 de junio.-El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se realizaron censos de las nóminas de las distintas dependencias y en los distintos programas sociales; «tenemos que limpiar todo, con respeto a las autonomías», dijo.

En los censos que realiza el gobierno federal en los distintos programas sociales y las nóminas de las distintas dependencias, se ha encontrado que alrededor del 30% del personal o personas que se apoyaban son «aviadores», gente que supuestamente recibía apoyo, pero no existía.

Así lo reveló en conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que había «aviadores» en el gobierno.

«En todos los casos, en censos que se realizan, se encuentra que como el 30 por ciento, o gente que supuestamente recibía un apoyo y no existía. En general, en todo lo que se lleva a cabo», sostuvo.

El presidente sostuvo que, ante esto, se debe limpiar todo el gobierno y las dependencias, respetando las autonomías.

«Por ejemplo, estamos ahora con un plan para federalizar los servicios educativos, pero para federalizar los servicios educativos, lo primero es un censo para ver si existen los maestros, si están en sus escuelas, y esto en escuelas, en universidades. Tenemos que limpiar todo, con respeto a las autonomías», indicó.

La instrucción fue recortar también arriba, «bajar los sueldos de los arriba para aumentar los sueldos de los de abajo».

El mandatario indicó que todo es parte de un plan que va por etapas, ya que –aclaró- no es un gobierno de ocurrencias.

Sobre la corrupción, sostuvo que cada vez van a ser más mal vistos los corruptos en México: «ahora sí que fuchi, hasta guácala, cuando se tenga conocimiento de un corrupto». Sun