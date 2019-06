Detienen a Tres “Polleros” que Transportaban a 40 Migrantes

* En Operativo Carretero de Tonalá.

Huixtla, Chiapas; 28 de Junio.- En un operativo implementado por la Comandancia VI de las Policías Fuerza Ciudadana y Especializada, de Tonalá, cuando realizaban un operativo conjunto alrededor de las 10:55 de la mañana de este viernes, al transitar en la entrada de la colonia La Polca y Carretera Costera, alcanzaron a ver que en tres camionetas, en las góndolas y tapadas con lonas llevaban a varias personas, y al verse descubiertos los conductores intentaron escapar acelerando las unidades, pero fueron alcanzados.

Al efectuarse una revisión de rutina a la camioneta pick up Ford F150, color gris y placas CW82604, la cual era conducida por Lino ‘N’, de 57 años de edad, originario de Huixtla y domicilio actual en Tapachula, en esta llevaba once personas de origen cubano.

En otra camioneta, una pick up F150, placas CW50254, la cual era conducida por Silverio ‘N’ de 39 años de edad, y originario de Huixtla, llevaban 12 personas más, también de origen cubano.

La tercera camioneta es una Ford Lobo, F250, color rojo, y era conducida por Mexardo ‘N’ de 54 años de edad, quien llevaba a otros 17 cubanos, haciendo un total de 40 personas, 26 cubanos adultos y 3 menores; 4 salvadoreños adultos y 4 menores, así como a 2 nicaragüenses adultos y un menor.

Los tres ‘polleros’ fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de Violación a la Ley Federal de Migración, en su modalidad de Tráfico de de Personas, en tanto que a los migrantes les dieron lectura de la Cartilla de Derechos, a su vez, estos revelaron que habían pagado a los choferes -supuestos traficantes de humanos- para que los transportaran hasta el norte del país.

Todos, personas y vehículos, fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el municipio de Arriaga. EL ORBE/Luis Javier Ramos