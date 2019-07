Exigen Ejidatarios de Tuxtla Chico Concesiones del Transporte Rural

*Protestan Frente a la Presidencia Municipal.

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio.- Un grupo de pobladores del ejido “Miguel Hidalgo”, del municipio de Tuxtla Chico, protestaron este lunes en contra de las autoridades para exigir una concesión del transporte rural para la ruta de esa comunidad hacia Tapachula.

Para ello, una veintena de personas que dijeron ser directivos de ese ejido, colocaron pancartas en el acceso a la Presidencia Municipal, en donde decidieron quedarse en un plantón.

En el acto, Celio Pérez Meza, en representación de los manifestantes, explicó a los medios de comunicación que desde hace tres meses vienen solicitando esa concesión, pero su petición no ha avanzado por los obstáculos que, asegura, le han puesto las autoridades.

Señalaron directamente a los funcionarios de la delegación regional de la Secretaría del Transporte del Estado, con sede en Tapachula.

También se quejaron de que servidores públicos del sector vial “están utilizando los recursos del pueblo para el beneficio personal, ya que están gestionando, fuera de lo normal, un permiso para que unidades puedan pasar desde el ejido “Manuel Lazos” hasta Tapachula.

Según ellos, eso significa modificar las rutas que, aún cuando están concesionadas, no deberían de hacerlo porque pasarían por su ejido.

A su petición de tener una concesión o el permiso para empezar a prestar el servicio del transporte, señalan que el Gobierno les ha contestado que no los hay.

Pero que, se han enterado, que concesionarios de la región ya cuentan con el permiso para ampliar sus rutas, y pasarán por el ejido “Miguel Hidalgo” a recoger pasaje y trasladarlos a Tapachula, y a comunidades circunvecinas.

Ese servicio es de suma importancia porque tienen hijos que van a la escuela, pobladores que viajan a Tapachula a trabajar y otros que transportan sus productos del campo para poderlo comercializar en la ciudad.

Es decir, están de acuerdo que haya transporte rural en esa zona fronteriza, pero que el servicio lo presten ellos y no los concesionados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello