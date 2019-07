El Itinerario de la Gira de AMLO

*Hoy Recorrerá la Zona.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene previsto estar este viernes en Tapachula, como parte de una larga agenda de trabajo de cuatro días por la entidad.

Una agenda preliminar señala que el mandatario nacional arribaría por la tarde al Aeropuerto Internacional de Tapachula, acompañado de otros funcionarios de su gabinete.

Se cree que de inmediato realizará un recorrido por las instalaciones del nuevo Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se construye al poniente de la ciudad y sostendría una reunión con funcionarios de esa dependencia.

Luego, teniendo como anfitrión al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, atenderá varios eventos privados y pernoctará en la ciudad.

Para este viernes se contempla que partirá rumbo al municipio de Mapastepec, para visitar el Hospital Rural de ese lugar, en el que estará también el director del IMSS, Zoé Robledo.

Ya por la tarde, se tiene previsto que el Presidente, el Gobernador y el titular del IMSS, lleguen a Motozintla, para encabezar un evento masivo y recorrer el Hospital Rural.

Al final del día, se trasladarían hacia Comitán de Domínguez, en donde habrá una reunión privada y, en ese municipio dormirían.

El sábado realizaría actividades similares. Por la mañana, los tres estarían en el Hospital Rural Guadalupe Tepeyac; al medio día en el de Altamirano y, por la tarde, al de Ocosingo, para concluir esa jornada en San Cristóbal de Las Casas.

El cuarto día de su agenda por Chiapas, es decir el domingo, comenzaría con un recorrido por el Hospital Rural de San Felipe Ecatepec; al medio día en el de Venustiano Carranza y, posteriormente, trasladarse a la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Antes de partir de regreso hacia la Ciudad de México, López Obrador y el resto de la comitiva atenderían varias reuniones privadas.

El Macro Hospital de Tapachula

Fue en Octubre del 2017, hace ya un año y siete meses, cuando se inició la obra con infinidad de cuadrillas de obreros que, desde entonces, trabajaron día y noche en la construcción del nuevo macro Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, del IMSS, que se espera sea inaugurado a finales de éste mismo año.

Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en la entrada poniente de la ciudad, justo frente al fraccionamiento Framboyanes, y en ellas se invertirán cerca de mil 500 millones de Pesos.

El nuevo nosocomio beneficiará directamente a unos 228 mil derechohabientes de la región y contará con 40 especialidades, de las cuales siete son nuevas; ocho quirófanos, 180 camas censables y 113 camas no censables.

De acuerdo al proyecto, será el hospital de referencia de una población adicional proveniente de 14 Unidades Médicas Familiares (UMF) de la región.

Ese conjunto de edificios, que sustituirán al actual, contará también con servicios de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y para adultos; banco de sangre, laboratorio clínico, imagenología, anatomía patológica, urgencias, tococirugía, endoscopía, diálisis, quimioterapia, clínica del dolor y heridas, además de terapia respiratoria.

En términos reales, esa obra en Tapachula, representa un incremento del alrededor del 35 por ciento de camas censables en la ciudad, un 21 por ciento más en consultorios de especialidades, 60 por ciento más en quirófanos y 250 por ciento en estudios de laboratorio.

El terreno donde está siendo construido, fue donado por el Gobierno del Estado, como una contribución a la salud para los tapachultecos y de los habitantes de las regiones del Soconusco, Sierra y Frontera Sur.

Esas inversiones se esperaban ansiosamente desde hace catorce años, luego de que el Hospital General de Zona de Tapachula sufrió severos daños durante el paso del huracán Stan, en Octubre del 2005, y desde entonces su sustitución se había convertido en un reclamo social.

Se contempla que, en las instalaciones en donde actualmente está el Hospital del IMSS, ubicado a un costado del río Coatán ahí estará -a partir de la inauguración del nuevo- la Unidad de Medicina Familiar y también será utilizado para oficinas administrativas, pero no va a ser demolido.

En lugar de destruir ese edificio, el proyecto del IMSS para Tapachula es la de hacer inversiones para modernizarlo y adecuarlo a sus nuevas funciones.

El IMSS en Chiapas, por medio del Régimen Ordinario atiende hasta ahora a un millón de chiapanecos y otros 2.5 millones en otros programas, a quienes se les otorga unas 14 mil consultas diarias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello