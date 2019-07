Sin Control Sanitario la Prostitución en Pleno Centro de la Ciudad

*Sector Empresarial Expresa Malestar.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio.- En pleno centro de la ciudad y a cualquier hora del día, trabajadoras sexuales realizan su actividad sin que medie intervención alguna por parte del Ayuntamiento, y sin que exista control sanitario para el ejercicio de su trabajo, revelaron comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

Empresarios que tienen sus negocios en la periferia del Parque “Juárez», manifestaron a EL ORBE su descontento porque desde el inicio de la actual administración ese espacio para la convivencia de la ciudadanía y en el cual se realizan a menudo actividades oficiales, se ve ocupado por trabajadoras sexuales que desde muy temprana hora, ejercen su actividad a la vista de menores y amas de casa que transitan o acuden a ese sitio.

«No es discriminación, sabemos que todos tenemos necesidad de tener un ingreso para subsistir, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero lo que no es correcto es que se les permita ejercer su oficio en la vía pública y a toda hora, la policía sabe muy bien de esto porque pasan y no les dicen nada, hasta interactúan con ellas», dijo uno de los declarantes, «en la otra administración ya las habían sacado de aquí y estaban en calles cercanas al centro, pero desde el inicio de esta gestión municipal, volvieron al parque ‘Juárez’, y hasta donde sabemos estas mujeres que ejercen la prostitución no cuentan con ningún control sanitario, lo cual además pues representa un grave peligro para sus clientes», concluyó.

Por su parte, encargados y dueños de negocios ubicados en los portales, tras la pérgola del parque «Miguel Hidalgo», agregaron que pese a que durante el día se ven a las trabajadoras sexuales en la periferia de este espacio, por la tarde noche, el parque central es un gran prostíbulo y las trabajadoras sexuales ofrecen su servicio sin mayor pudor y sin importarles el lugar o el que sus posibles clientes, vayan acompañados por su familia.

De igual forma, señalan que es necesario que el Ayuntamiento destine una zona específica para que estas personas ejerzan su oficio, sin mayor problema y bajo el control sanitario correspondiente que no signifique un riesgo para la población. EL ORBE/Alberto Acosta