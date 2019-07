A Falta de Vigilancia, Pululan Extranjeros y Antros de Vicio en Puerto Madero

* El Malecón Convertido en Basurero.

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio.- Como consecuencia de la falta de vigilancia, el Malecón de Puerto Madero se encuentra convertido en baño público, basurero y emborrachaduría, denunciaron habitantes.

La comerciante Ana Gisela Montes de Oca Vázquez, precisó que es lamentable que lleguen personas a consumir bebidas embriagantes durante la tarde noche y dejan tirados los envases y latas, tampoco respetan que no deben subir motocicletas y se aprovechan de la nula vigilancia.

Otra de las problemáticas es que no hay baños, entonces quienes tienen necesidad se les hace fácil cruzar una barda y después no se aguanta la apeste, dijo.

Las nueve personas comerciantes que fueron beneficiadas con un local tratan de mantener limpio, pero es insuficiente su labor porque gente irresponsable se le hace llegar a tirar basura y cuando consumen bebidas alcohólicas también dejan tirados sus envases, latas, bolsas de las botanas, y colillas, afirmó.

Montes de Oca Vázquez señaló que ya metieron documentos a la autoridad para que les construyan baños, sobre todo para quienes llegan a visitar el malecón, las personas que vienen de turismo después de estar un rato quieren ir al baño y no hay, situación que también afecta a los pocos comerciantes de esa plaza, pues la gente prefiere irse. EL ORBE/Rodolfo Hernández González