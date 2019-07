Habrá Abasto de Medicamentos al 100%, Suficiente Personal y Mejores Instalaciones Hospitalarias: AMLO

* EN SEGUNDO DÍA DE GIRA POR HOSPITALES DE LA ENTIDAD, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENUMERÓ LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE SALUD PARA CHIAPAS.

* AGREGÓ QUE SE REGULARIZARÁ LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.

Como parte de la gira que realiza en Chiapas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, este sábado recorrió hospitales rurales del IMSS-Bienestar en los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, donde se reiteró el compromiso de atender primero a la gente más humilde y necesitada del Estado y del país.

En este encuentro para dialogar con las comunidades y personal de salud encargado de hospitales y unidades rurales de atención abierta, ante la presencia del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, el mandatario chiapaneco reconoció a López Obrador como un gran aliado de Chiapas que continúa caminando al lado del pueblo, para él mismo observar y dar instrucciones que lleven a mejorar el sistema de salud.

“Cuando el ahora Presidente estaba en campaña, dijo que volvería a los municipios de Chiapas para conocer de frente la realidad, y lo está cumpliendo. Empezó a recorrer los hospitales porque sabe que hay necesidades imperantes para proteger la salud de las y las chiapanecos. Estoy seguro que con la Cuarta Transformación tenemos un Gobierno al servicio de la gente y las futuras generaciones tendrán un mejor destino, hablaremos de otro Chiapas y otro México”, manifestó.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo Federal expresó su respaldo al gobernador Escandón Cadenas por ser un hombre honesto y trabajar en colaboración con su Gobierno, el cual tiene como filosofía que por el bien de todos, primero los pobres, al tiempo de asegurar que la verdadera transformación del país únicamente se logrará a través del acercamiento con los pueblos, escuchando y respetando a todas y a todos, y garantizando las libertades.

“Si nos quedamos solo supervisando hospitales en la Ciudad de México veremos que ahí hay buen servicio y medicinas, y si hacen falta, protestan y los escuchan, pero de estas localidades alejadas, nunca se sabe nada. Por eso empezamos aquí, junto a las familias, al personal y voluntarios que hacen el trabajo en el IMSS-Bienestar”, enfatizó.

Asimismo, detalló que el objetivo es mejorar el servicio en general, en cuatro aspectos: el primero, abasto de medicamentos y material de curación al 100 por ciento, no solo del llamado cuadro básico; el segundo, contar con suficientes enfermeras, enfermeros y médicos familiares, generales y especialistas; el tercero, mejorar las instalaciones en las unidades y hospitales rurales; y el cuarto, regularizar la situación de las y los trabajadores de la salud.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, acotó que pertenecer a estos modelos hospitalarios es la más clara muestra del trabajo colectivo por encima del individualismo, por convicción y no por conveniencia. “El Gobierno de la Cuarta Transformación no espera a que le digan cómo están las cosas, acude a los lugares más apartados para conocer realmente lo que pasa, recorrer estos espacios nos llena de esperanza. Estamos comprometidos y vamos a hacer todo para mejorar este modelo”.

En tanto, el señor Abel Trejo Hernández, voluntario del programa IMSS-Bienestar, destacó que platicar directamente con el presidente Andrés Manuel y que sepa del trabajo e historia de estos hospitales, fortalece las acciones que se realizan a favor de la salud. “Lo hacemos con mucho gusto y voluntad, somos campesinos, algunas veces ocurren accidentes, y estamos capacitados para apoyar. La frase en nuestras comunidades es: mirando siempre por delante y nunca por detrás”.

Asistieron la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Cristina Laurell; el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell; la comisionada nacional de Protección Social en Salud, Angélica Ivonne Cisneros Luján; la titular de la Unidad del Programa IMSS- Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto.

Igualmente, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda; el titular de Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer; y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la asesora técnica Verónica Michel Gutiérrez, y la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja; así como titulares de los Hospitales Rurales de Guadalupe Tepeyac en Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, voluntarias y voluntarios de IMSS-Bienestar, funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales.