Padecen Inseguridad en la Colonia “El Paraíso” por Falta de Alumbrado

*Reclaman Atención al Ayuntamiento de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 9 de Julio.- Habitantes del fraccionamiento El Paraíso, demandan atención por parte del Ayuntamiento para atender sus requerimientos de alumbrado público, seguridad y limpieza de áreas verdes, toda vez que padecen la apatía y falta de atención que pone en riesgo la seguridad de las familias que habitan ese sector.

En vos de los vecinos, la señora Karina «N», declaró a EL ORBE que «muchas de nuestras calles están sin lámparas de alumbrado público, en cuanto oscurece estamos a merced de los ladrones, porque ni siquiera tenemos el servicio de vigilancia, por aquí no llegan las patrullas», y agregó: «en algunas calles sólo existen los postes, alguien vino y se llevó las luminarias no nos dimos cuenta de cuándo pasó, pero es un servicio básico que es necesario para poder transitar tranquilamente por aquí y sentirnos seguros, por eso pedimos por medio de EL ORBE que nos volteen a ver y podamos ser considerados en nuestras peticiones, porque si vamos a la oficina correspondiente ni siquiera se toman la molestia de atendernos los funcionarios», dijo.

Dentro del fraccionamiento existe un área verde en la cual se instalaron juegos infantiles y un gimnasio al aíre libre, sin embargo, «necesitamos que nos apoyen con la limpieza de ese espacio que sirve para que los vecinos se ejerciten o bien los niños puedan jugar, pero ahora los juegos infantiles están prácticamente inservibles, por lo que requieren reparación».

Anteriormente, personal del Ayuntamiento acudía a limpiar de maleza ese espacio, pero ahora «tiene mucho que no vienen y como vecinos pues tampoco nos organizamos, pero es una obligación de parte del ayuntamiento brindarnos servicios públicos eficientes, para eso pagamos impuestos como el predial», aseveró. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta