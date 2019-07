Fuentes del Parque Miguel Hidalgo Convertidos en Criaderos de Zancudos

*Exigen Intervengan Autoridades Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio.- Aún cuando la Secretaría de Salud ha reforzado las medidas de prevención, debido al incremento de casos de enfermedades transmitidas por vectores, a los responsables de brindar mantenimiento al Parque Central “Miguel Hidalgo” no les interesa, ya que han convertido las fuentes en criaderos de zancudos.

Aseadores de calzado que trabajan en este lugar público, denunciaron la falta de interés de las autoridades municipales por mantener en óptimas condiciones al parque más importante y representativo de Tapachula, además de exponer la salud de la población, al convertir los estanques de las fuentes en un sitio idóneo para la proliferación de mosquitos.

Los estanques de la fuente se encuentran llenos de agua y al estar acumulada desde hace varios días, presentan un aspecto de color verde, lo que sin duda conlleva a un peligro de salud, principalmente en esta temporada de lluvias.

Además de dar una mala imagen a los turistas que acuden al primer cuadro de la ciudad, la fuente se ha convertido en un riesgo permanente de proliferación de enfermedades transmitidas por vector, y aunque se ha solicitado a los responsables a que no se permita el almacenamiento de agua en los estanques, no han sido escuchados.

A decir las autoridades de Salud, el mosquito se cría en toda clase de recipientes en los que se pueda acumular agua y quedar estancada, tanto fuera como dentro de la casa, pero a pesar de ello, las autoridades municipales no atienden estas recomendaciones y exponen la salud de los que acuden al Parque Central.

Los denunciantes señalaron que, debido a esta situación, en los recientes días se ha visto mayor presencia de zancudos, y es que cuando llegan por la mañana a iniciar sus labores, sus lugares de trabajo están invadidos por estos insectos, situación que preocupa, porque los casos de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya han aumentado en lo que va de la temporada de lluvias. EL ORBE/ Marvin Bautista