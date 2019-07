Para Mayor Transparencia en el Manejo de los Recursos se Instruye Fiscalizar las Dependencias del Estado; REC

*INVESTIGAN EMPRESAS FANTASMAS QUE VENDEN FACTURAS A FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES. *EN CHIAPAS SE VA DE LA MANO CON LA POLÍTICA DE AMLO. *SE PRONUNCIA EL GOBERNADOR POR LA PROTECCIÓN DE LA MUJER.

Tuxtla Gutiérrez.- En la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que ha abierto las puertas a las instituciones federales para que realicen fiscalizaciones en las distintas dependencias estatales, con la finalidad de que haya mayor transparencia en el manejo de los recursos.

“No debemos ni tenemos por qué temer a estas acciones. Yo mismo estoy buscando los convenios para que nos ayuden y vean que en Chiapas deseamos seguir el ejemplo del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en el combate frontal a la corrupción, porque aún hay personas que no entienden, y ustedes deben estar muy pendientes. Vamos a ir arrancando ese vicio”, acotó.

Al respecto, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya detectó empresas fantasma que insisten en vender facturas en las dependencias: “son defraudadores, se ponen de acuerdo con los funcionarios de arriba, de abajo o de en medio, y venden facturas para comprobar gastos. Ya se encontraron algunas, se están investigando, ya no van a poder hacer trampas, también se investigará de quiénes las compren”.

En este encuentro, en el que abordó puntualmente diferentes temáticas, el mandatario también pidió a las y los funcionarios mantener un monitoreo constante respecto a las lluvias y los distintos fenómenos naturales, fortaleciendo las acciones de prevención y auxilio de la población, en colaboración con los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Asimismo, instó a no bajar la guardia en materia de seguridad en toda la entidad, sobre todo donde existe Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: “hay que estar muy pendientes, principalmente de estos municipios. En coordinación con las autoridades en materia de igualdad de género, se tiene que visibilizar a las mujeres. Les pido que seamos insistentes en la atención de este tema”.

Escandón Cadenas reiteró que lo más importante es lograr la confianza del pueblo en sus instituciones, lo que únicamente se dará a través de un trabajo serio y honesto, por lo que aseguró que deben redoblar el paso, dejar una huella para favorecer a las y los chiapanecos y cumplir con la obligación para la cual fueron contratados.

“Vigilen sus dependencias, si hay una mala hierba que no se haya arrancado, hay que proceder. Si por equivocación nombramos a una persona que esté confundida y crea que se actuará de la forma en la que se hacía en el pasado, también hay que prescindir de sus servicios y si ha cometido algún delito, consignarla a las autoridades correspondientes”, concluyó. Comunicado de Prensa