La Seguridad es el Punto de Partida Para el Progreso de Chiapas: Rutilio Escandón

*EL GOBERNADOR ENCABEZÓ LA MESA DE SEGURIDAD QUE REUNIÓ A AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO ALCALDES DEL SOCONUSCO. *EXHORTÓ A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A ENTREGAR BUENOS RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, PARA CUMPLIRLE A LA GENTE.

Tapachula, Chiapas.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expuso que para fortalecer la economía, atraer inversiones y avanzar en cualquier otro tema, la seguridad es indispensable y un tema estratégico que requiere del trabajo coordinado de las instituciones, tal y como se ha hecho desde el inicio de esta administración.

Desde las instalaciones de la XIV Zona Naval en Tapachula, el titular del Ejecutivo Estatal resaltó que gracias a esta colaboración se han logrado avances sustantivos, aún así, dijo que no se bajará la guardia y se continuará reforzando todos los días los operativos y estrategias que se requieran para mantener la paz y garantizar la tranquilidad de la población.

“Hay que aprovechar la unidad que tenemos con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las demás autoridades federales de seguridad e inteligencia, con quienes diariamente compartimos información. Estamos como un solo frente para defender la seguridad de Chiapas, porque es un punto de partida muy importante; si hay miedo nadie quiere invertir, pero si hay confianza, también hay desarrollo y progreso”, apuntó.

En esta reunión donde estuvieron presentes Alcaldes y Alcaldesas de la Región Soconusco, Escandón Cadenas exhortó a priorizar la integridad de la gente que los eligió para dirigir sus municipios. “Necesitamos que estén muy puntuales en las mesas. Si estamos unidos y hacemos este trabajo, vamos a entregar buenas cuentas. Los que todavía tienen aspiraciones políticas, sepan que lo mejor es trabajar; no saben cómo se los va a agradecer el pueblo. Dejarán huella”.

Asimismo, señaló que aunque Tapachula es una ciudad segura, en la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizada hace tres meses, aparecía como la más insegura del país de acuerdo con la percepción de los habitantes, esto debido al fuerte flujo de migrantes, la xenofobia; sin embargo, bajó cinco puntos y ya no se ubica en el primer lugar, “lo que significa que el trabajo que se realiza está mejorando la percepción de la gente”.

Asistieron el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario técnico de la Mesa de Seguridad, José Francisco Trujillo Ochoa; el jefe del Estado Mayor del Centro Coordinador de Operaciones Frontera Sur, Filiberto Oropeza Fabián; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano, y el jefe del Estado Mayor de la XIV Zona Naval, José Arreola Gómez.

Igualmente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, entre otras autoridades federales, estatales y municipales. Comunicado de Prensa.