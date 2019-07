Incrementa Inseguridad en la Colonia “5 de Febrero” por Falta de Alumbrado

* Denuncian Habitantes Apatía del Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- Habitantes de la 8a. Avenida Norte, en la colonia “5 de Febrero”, manifestaron su malestar ante la falta de alumbrado público en toda esa arteria a partir de la 19 Calle Poniente, lo que ha dado como resultado que los ladrones se aprovechen de esa situación y se registre una creciente ola de robos a casa habitación, asaltos a transeúntes y hasta daños a vehículos, entre otros delitos.

«Es increíble la apatía de los funcionarios de este Ayuntamiento, si estábamos mal, ahora estamos peor, esta es una calle importantísima, hemos estado a oscuras otras veces, pero ahora ya se pasan, no funciona una sola lámpara desde la 17 Poniente en todo el boulevard de la octava, la poca iluminación proviene de focos que vecinos han instalado en sus fachadas, este problema lleva meses y no vemos para cuándo el ayuntamiento se ocupe de atender, desde hace semanas los ladrones se dan gusto, lamentablemente no se confía en las autoridades y no denuncian, pero los asaltos a transeúntes y a casas habitación están a la orden del día ante la oscuridad por la inexistencia del alumbrado público», declararon vecinos.

Armando López, vecino residente de la zona mencionó que «sobre la 8a. Norte a unos pasos de la gasolinera, se han registrado múltiples asaltos a transeúntes, justo donde está un árbol seco, a uno de los vecinos le cortaron con arma punzocortante la espalda para robarle su cartera y teléfono móvil; en el cruce de la Octava y 19 Poniente han ocurrido atracos, así como a la altura del Centro de Salud, han asaltado a jovencitas y también a adultos que tienen que caminar por ahí, esto no puede seguir así», agregó.

Otra residente quien omitió su nombre por temor a represalias, responsabilizó a las autoridades locales de la creciente ola de inseguridad en ese populoso sector al norponiente de la ciudad, «en mi caso prefiero no salir de mi casa después de determinada hora, las calles están oscuras, y eso lo aprovechan los ladrones, yo hago responsable a las autoridades del Ayuntamiento de todo lo que pueda pasar, ellos están obligados a darnos servicios públicos adecuados y a brindarnos seguridad, y por aquí ni una sola patrulla vemos, nadie se preocupa por atender pese a solicitudes que se han hecho por parte de otros vecinos, ya no nos sentimos seguros de caminar por aquí», concluyó. EL ORBE/ Alberto Bonilla Acosta