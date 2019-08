Demandan al Gobierno Federal Mayor Control del Flujo Migratorio en la Frontera Sur

* Guardia Nacional no ha Podido Frenar a Ilegales.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto.- Con la presencia de más grupos de migrantes extracontinentales a Tapachula, origina incertidumbre entre la población en general y comerciantes del Centro de Tapachula, sobre el destino de estas personas, esto ante la nula información de las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

A diario se ven retenes y operativos en varios puntos de la costa de Chiapas y en los municipios limítrofes con Guatemala, a cargo de la Guardia Nacional, Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, pero al solicitar información sobre las detenciones o el número de regularizaciones, las dependencias federales se muestran herméticas.

El integrante de la Comunidad China en Tapachula, y consultor de empresas, Valentín Cinco de la Cruz, indicó que, con la llegada de más elementos federales la población esperaba que el flujo masivo de migrantes de manera descontrolada disminuyera y se diera paso a una regularización bien inspeccionada, donde se sepa las intenciones de los migrantes en su tránsito por este país, sin embargo, los resultados no han sido favorables.

La migración, principalmente de Centroamérica, no se frenará aún cuando existan retenes o se edifiquen muros, ya que la necesidad de las personas de estos países sobrepasa los riesgos en que puedan involucrarse, por lo que pidió a las autoridades federales, acciones apegadas a derecho, pero también se informe puntualmente a la opinión pública sobre lo que se está haciendo.

No obstante, Cinco de la Cruz criticó la postura del Gobierno Federal de destinar recursos para que los países centroamericanos solucionen sus problemas, cuando en Chiapas sigue existiendo, pobreza, marginación y falta de oportunidades, que son rubros en los que el Gobierno de López Obrador debería ocuparse.

Así también el descaro de los gobernantes de Centroamérica al no hacer nada por brindar oportunidades de desarrollo y seguridad a sus connacionales, quienes prefieren morir en el intento de llegar a México y cruzar hacia los Estados Unidos, o bien quedarse en nuestro país.

Finalmente puntualizó que, la migración no es del todo mal, si se hace de una forma ordenada, pues Tapachula ya recibió migraciones chinas, alemanas, árabes, entre otras, hace tres generaciones, pero quienes se asentaron en estas tierras, fincaron su prosperidad a base de trabajo y esfuerzo, dándole un patrimonio a sus familias y creando oportunidades a los tapachultecos. EL ORBE/ Marvin Bautista