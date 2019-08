ACOMPAÑA RUTILIO ESCANDÓN AL PRESIDENTE AMLO

*EN RECORRIDO Al HOSPITAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN LA SELVA LACANDONA. *EL PRESIDENTE VISITA TODOS LOS NOSOCOMIOS DE ESTE TIPO EN EL PAÍS, Y AYER CONCLUYÓ SU RECORRIDO POR LOS QUE SE UBICAN EN CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la visita que realizó al Hospital Rural IMSS-Bienestar en el municipio de Benemérito de Las Américas, con lo que concluye su recorrido por los hospitales de este tipo ubicados en la entidad, para corroborar de manera personal la situación en torno a la atención médica y los servicios de salud.

Luego del diálogo encabezado por López Obrador con la comunidad usuaria y laboral de este nosocomio, donde estuvo presente el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, Escandón Cadenas subrayó que el Gobierno del Estado trabaja de la mano de la Federación en estas tareas que son de gran beneficio colectivo y que refrendan la convicción que tiene el presidente de sacar adelante a Chiapas y a México, siempre del lado de la gente más humilde y necesitada.

“Hoy lucha por el bienestar de todas y todos, no solamente en materia de salud, que es muy importante y urgente, sino en cuanto a apoyos sociales, poniendo especial atención en los más débiles económicamente. Estamos muy orgullosos de su trabajo, porque no es fácil que un Presidente de la República camine todo el país para constatar personalmente cómo funciona la salud de México; por eso entiende y conoce las verdaderas necesidades”, acotó.

Desde la Selva Lacandona, el mandatario federal reafirmó que estará siempre pendiente de lo que la gente requiere, y para lograr eso continuará recorriendo a ras de tierra los municipios. “No me voy a desprender del pueblo jamás. Yo les necesito, porque no es tarea de un solo hombre, es asunto de todos. Molesta mucho que donde hay más pobreza y marginación, es donde peor está el servicio de salud, eso debe cambiar, donde haya más pobreza debe haber más atención para el pueblo”.

Tras detallar que conoce este sistema, ahora llamado IMSS-Bienestar, desde su creación hace 40 años, enfatizó que ahora toca fortalecer y mejorar los servicios en todo el sistema de salud, el cual se divide dos vertientes: las personas derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, y la población abierta que no cuenta con seguridad social, quienes serán atendidas a través del IMSS Bienestar y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Lo anterior, especificó, se enfocará en cuatro puntos: que no falten medicamentos, que no falte personal médico ni de enfermería, mejorar la infraestructura de salud y regularizar la situación de las y los trabajadores de la salud, reconociendo antigüedad, buen comportamiento y la disponibilidad de presupuesto.

El jefe del Ejecutivo federal aprovechó esta gira por el estado para invitar a las y los chiapanecos al Grito de Independencia que se realizará este 15 de septiembre en la Ciudad de México, donde, aseguró, se hará una gran fiesta nacional en la que participarán todas las entidades con sus tradiciones, arte y cultura.

En su participación, el director general del IMSS apuntó que el propósito de estos recorridos es ver lo que está bien para fortalecerlo, revisar qué hace falta para cubrirlo y corregir lo que está mal. Recordó que la salud de los individuos no es un sueño imposible de alcanzar, sobre todo cuando hay convicción para lograrlo, “no lo es cuando hay entrega y se tiene el liderazgo de un presidente como el que tenemos, que tiene la osadía de hacer historia”.

Finalmente, el director del Hospital Rural de Benemérito de las Américas, Saúl Meléndez Cruz, reconoció a quienes laboran en esta unidad porque están comprometidos siempre a mejorar aún más su trabajo, ya que es el único existente en 200 kilómetros a la redonda, ubicado en pleno corazón de la selva. “Aquí se atiende sin distinción ni discriminación a 116 mil chiapanecos y hermanos migrantes que lo solicitan. Brinda beneficio a seis municipios, convirtiéndose en un pilar para la atención de la salud”.

Estuvieron presentes: el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer; el director general del Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda; la titular del programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña, y el presidente municipal de Benemérito de Las Américas, Juan Gómez Morales. Comunicado de Prensa.