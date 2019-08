Migrantes Generan Focos de Infección por Ocupar Fuentes Como Letrinas al Aire Libre

* VECINOS DE LA ZONA CENTRO MANIFESTARON QUE VARIOS MIGRANTES QUE VIVEN HACINADOS EN HOSPEDAJES, SALEN A HACER SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS A DIVERSAS FUENTES DE LA CIUDAD.

* CONSIDERAN UN RIESGO DE SALUD PÚBLICA QUE NO HAYA CONTROL SANITARIO PARA LOS DESPLAZAMIENTOS HUMANOS QUE SE DAN EN LA REGIÓN.

Tapachula Chiapas; 23 de Agosto.- Migrantes africanos, hindúes y árabes que se hospedan en hoteles y moteles ubicados sobre la 8a norte han convertido la fuente de la 15 poniente en una letrina clandestina, toda vez que hacen sus necesidades fisiológicas en este espacio público, lo que representa un riesgo a la salud de la población que habita en esta zona de la ciudad.

Uno de los vecinos de la 8a norte y 15 poniente, quien por temor a represalias omitió su nombre, denunció que la fuente se ha convertido en un foco de infección para las familias, toda vez que, los migrantes extracontinentales se orinan y defecan en este lugar, sin que hasta el momento las autoridades actúen para evitar esta mala conducta.

En varias ocasiones los vecinos han encontrado a migrantes realizando sus necesidades fisiológicas, y a pesar ser difícil conversar con ellos porque hablan otro idioma, les han exigido a que eviten continuar con estas acciones, sin embargo, estas personas continúan, por lo que existe una inconformidad entre las familias, porque esta problemática representa un riesgo a la salud.

Aunque los migrantes se hospedan en hoteles, su idiosincrasia es de realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre o intemperie, ya que, en sus países no cuentan con letrinas sanitarias, pero al llegar a México, deben acatarse a los reglamentos y leyes, porque estas prácticas son sancionadas al ser consideradas como una falta administrativa.

Dijo que, principalmente por las noches, los migrantes ocupan el espacio de la fuente como letrina clandestina, ya que orinan y defecan sin temor de que los vecinos o la población los mire, y cuando alguien les pide que se retiren se ponen violentos contras las personas.

Durante el día, los olores fétidos que salen de la fuente debido a las heces fecales son insoportables para las familias que viven a la periferia, y esta situación representa un foco de infección, por lo que existe preocupación entre los vecinos por las enfermedades que pudieran generarse ante esta problemática.

«Es una fuente de infección y de inseguridad que vivimos como vecinos, porque los migrantes extracontinentales frecuentan la fuente para orinar y para defecar en este espacio y durante el día el olor es insoportable, por lo que existe el temor que debido a esto se puedan presentar enfermedades» sostuvo.

La falta de higiene, y el carente control sanitario en la permanencia de migrantes de distintas nacionalidades, podría desencadenar graves riesgos epidemiológicos, que afectaría a la población de la Frontera Sur, especialmente de Tapachula.

Los migrantes que permanecen en esta ciudad en espera de una visa humanitaria que le permita llegar a la frontera norte del país, vienen de países que no cuentan con un servicio sanitario adecuado, y es que las naciones de África son proclives a enfermedades virales que son altamente transmisibles.

La falta de higiene y la mala preparación de alimentos que consumen, hace que estos contengan agentes patógenos que sean fácilmente transmisibles, aunado a que no existe una mínima vigilancia de las autoridades de salud federal, situación que sin duda genera preocupación entre la población.

Al no haber un control preciso de los migrantes, no se puede conocer las condiciones de mala salud en las que se encuentren, como pueden ser enfermedades como tuberculosis, tifoidea o las transmitidas por vectores;

De igual forma, puntualizó que no sólo el tema de salud es importante en estos momentos, sino el posible incremento de la delincuencia, derivada al descontrol del Gobierno Federal y la falta de capacidad para atender este tema, por la cual, Tapachula, está viviendo estragos reflejados en un mayor número de delitos que suceden a diario. EL ORBE/Marvin Bautista