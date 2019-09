Detienen a Exalcalde de Motozintla por Desfalco de 11 MDP

*Otros 8 Están Presos. Investigan 90 Municipios.

Motozintla, Chiapas.- Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron la mañana de este lunes al expresidente de Motozintla, Óscar Galindo, acusado de peculado.

Los agentes federales ubicaron al Expresidente de Motozintla, acusado de un desfalco por más de 11 millones de Pesos, a quien se le acusa de peculado.

La Auditoría Superior de la Federación emitió su resolución en la que medularmente se prosigue en base a puntos claves del documento girado al ex presidente municipal de Motozintla, Chiapas, Óscar René González Galindo y Mario de Jesús Camas Gómez, quienes en su administración, cometieron los ilícitos de desfalco por la cantidad de $11,682,675.44 (once millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y cinco Pesos 44/100 M.N.) dañando a la Hacienda Pública Federal con esta cantidad Millonaria.

Tras ser detenido fue trasladado a la Subdelegación de Procedimientos Penales B y después trasladados ante el Juez de Control que lo reclamaba, y quien había girado una orden de aprehensión. Comunicado de Prensa

EL EXPEDIENTE

Según el expediente, se identificaron conceptos de obras pagados, los cuales no fueron ejecutados; recursos que corresponden al Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2014, entre otros puntos.

Para la detención del alcalde, conforme lo que informaron los abogados que siguen el caso, el Fiscal del Ministerio Público Federal ya había cumplido con el largo proceso de desahogo de diversas diligencias, en la que la parte señalada pudo aportar elementos de defensa a su favor.

Se venció también el periodo de informes para acreditar la calidad de servidor público del imputado, así como el dictamen técnico del cual se advierte que existe un faltante.

Los abogados explicaron que, de acuerdo al Código Penal Federal, el delito de Peculado se configura cuando: un servidor público, que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, perteneciente al erario, si por razón de su cargo los hubiere recibido en depósito.

Se cree que, en las próximas horas, el ex mandatario municipal pudiera recibir el auto de formal prisión y ser trasladado al penal “El Amate”, ubicado en Cintalapa de Figueroa.

IRREGULARIDADES POR 4 MMDP EN 90 MUNICIPIOS

De acuerdo a un expediente del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), hay observaciones de alrededor de cuatro mil millones de pesos en unos 90 municipios de Chiapas, tan solo lo que corresponde a la cuenta pública de un año.

A la par de las indagatorias penales en contra de los ex alcaldes, se está haciendo auditorías físicas y contables de obras que quedaron abandonadas, a pesar de que las empresas recibieron recursos del erario para construirlas.

En los municipios que ya fueron revisados, han detectado facturas duplicadas o apócrifas, recursos económicos no justificados, falta de documentación técnica y sobreprecios en las obras.

Entre las más comunes se encuentran la falta de comprobación de los recursos y qué se aplicó, facturas apócrifas, erogaciones injustificadas, sobreprecios a la obra pública, entre otras.

Hay también fiscalización en los Sistemas de Agua Potable que se encuentran en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula.

Tan solo de las cuentas públicas de ese periodo administrativo hay cerca de mil ex funcionarios multados.

Se estima que, de ese mismo periodo, había unas 25 carpetas de investigación en contra exalcaldes, De ellas, ya hay ocho presidentes detenidos. Las denuncias fueron realizadas en su momento por el ÓFSCE.

Los detenidos por irregularidades de ese periodo fueron tres de la zona norte como Magdiel “N”, de Ixhuatán; Rodolfo “N”, de Francisco León; y Herminio “N”, de Reforma.

Además, del municipio de Siltepec, Bellaner “N”; de Chicomuselo, Miguel “N”; de Ocozocoautla, Silver “N”; entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello