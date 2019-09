Líderes Tricicleros Clonan Permisos y Tarjetones Para Circular en Huixtla

*Secretaría del Transporte Realiza Inspecciones.

Huixtla, Chiapas; 3 de Septiembre.- El delegado del Transporte estatal, Región X, Jairo Palomeque Madrid, al reunirse este martes con al menos 30 líderes del transporte ecológico denominados triciclos, de los diversos grupos, urgió que se organicen y realicen un nuevo padrón de prestadores de servicio, para poder evitar que personas ajenas se dediquen a clonar documentos oficiales, tales como tarjetón y registro, pues ya se han detectado muchos triciclos piratas en Huixtla.

En el evento, que se realizó en la Casa de Gobierno, los tricicleros dejaron entrever las irregularidades en que han caído algunos líderes, quienes han permitido la venta o transferencia de permisos oficiales que fueron avalados por la Secretaría del Transporte; sin embargo, al realizar dichos movimientos no les dan de baja y siguen utilizando el mismo número en forma irregular, por lo que piden que no sean solapados por los líderes ni por la Secretaría.

El funcionario también propuso llevar a cabo un nuevo registro con código escaneado, con candados que eviten ser clonados o dobleteado, ya que hay tres o cuatro triciclos con el mismo número de registro y ya no lo van a permitir; así también se van actualizar en todas sus modalidades para poder caminar en la ruta de la legalidad y no caer en desacato, que no sólo perjudica a los del gremio, sino también a los prestadores de servicio que especulan con el precio del pasaje.

Por el momento, los tricicleros se comprometen a regularizarse y cerrar filas para tapar el camino a los tricicleros piratas. EL ORBE/Luis Javier Ramos