El Gobierno Federal Desatiende Petición de Migrantes, Llevan 17 Días de Protesta Exigiendo Irse de Tapachula

*SE REGISTRA ENESIMO ENFRENTAMIENTO EN LA ESTACION MIGRATORIA SIGLO XXI, DONDE AUN NO LES EXTIENDEN EL PASE DE SALIDA QUE VIENEN RECLAMANDO DESDE HACE TRES MESES. *ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL RESULTARON MORDIDOS Y ARAÑADOS EN EL FORCEJEO.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre.- Por tercera ocasión en la semana, este miércoles nuevamente migrantes africanos que se mantienen en plantón en la explanada de la Estación Migratoria “Siglo XXI” en exigencia de un pase de salida que les permita llegar a los Estados Unidos, protagonizaron un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional y Policías Federales.

El disturbio se originó alrededor de las 8 de la mañana, luego de que un grupo de mujeres y niños se plantaron en el portón principal del inmueble, cuyo acceso es resguardado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, toda vez que, es el único acceso de entrada y salida para el personal del Instituto Nacional de Migración, así como de autobuses que transportan migrantes asegurados.

La intención de los migrantes es presionar al INAMI a que libere los pases de salida de aproximadamente 3 mil 500 africanos que permanecen varados en Tapachula, cuya principal intención es llegar a los Estados Unidos.

Mientras los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal trataban de retirar al grupo de mujeres y niños, los africanos, en su mayoría hombres comenzaron a forcejear y a tirar las vallas metálicas que están instaladas para permitir el paso del personal del INAMI, cuyas primeras imágenes fueron documentadas por rotativo EL ORBE.

Al ser superados en número, los uniformados se replegaron en la entrada principal del inmueble, quedando en medio de los disturbios el grupo de mujeres y niños migrantes.

Durante el primer enfrentamiento una mujer africana embarazada, que se encontraba en medio de los disturbios, inició con labores de parto, por lo que fue auxiliada por sus connacionales quienes la cargaron en busca de una ambulancia para trasladarla al Hospital General de Tapachula.

Tras algunos unos minutos de enfrentamiento, la situación se tranquilizó, sin embargo, algunos africanos comenzaron a vandalizar las paredes de la Estación Migratoria y a realizar pintas y a pesar de su dificultad de escribir en español, escribieron “Querremos Liberti”, “Queremos pase salida”.

Luego de los primeros disturbios, arribó un mayor número de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, quienes al tratar de colocar nuevamente las vallas metálicas para liberar el acceso al inmueble enfrentaron nuevamente con los africanos, quienes trataban de impedir estas acciones.

Fueron varios minutos de forcejeo entre ambos grupos, en el que varios elementos de la Policía Federal resultaron con algunas lesiones menores, toda vez que en el enfrentamiento fueron mordidos y rasguñados por el grupo de migrantes africanos que trataban de impedir la colocación de las vallas metálicas.

Los extracontinentales en su intención de tomar el inmueble federal arrogaron basura y piedras contra la Guardia Nacional y los Policías Federales, quienes tras varios minutos de disturbios fueron controlados por los uniformados.

El INAMI A través de su cuenta de Twitter afirmó que, “Hoy por la mañana personas migrantes de origen africano nuevamente provocaron disturbios en la estación migratoria Siglo XXI”.

Posteriormente, la dependencia publicó, “Elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional que auxilian al INAMI, aplicaron los protocolos de contención con estricto apego a la protección de los derechos humanos y al uso regulado de la fuerza”.

En entrevista, Yanou, uno de los migrantes africanos que permanecen en plantón desde hace 18 días, afirmó que lo único que quieren es el pase para salir de Chiapas, ya les gustaría continuar hacia su destino.

“Aquí no hay nada, no hay trabajo, educación no hay salud, no hay nada para nosotros, y no hay respuesta de migración, hoy hacemos 3 meses aquí en Chiapas y los niños no hay comida, no hay plata”, abundó.

Con su dificultad para hablar el español, dijo que, migración es pura mentira y lo único que quieren simplemente un documento de salida, ya que cada uno de ellos tiene diferente destino.

A pesar de los constantes enfrentamientos que se han suscitado entre africanos, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, el INAMI se ha mantenido en total hermetismo y silencio, pues no han proporcionado información alguna sobre la situación de los pases de salida para los extracontinentales.

Mientras tanto, 812 africanos que interpusieron amparos en los tres Juzgados federales en Tapachula esperan el plazo para que Jueces determinen dar nulidad al documento emitido por Directora General de Control y Verificación Migratoria, Ana Laura Martínez de Lara, en el que se establece que los extracontinentales tienen que abandonar el país solo por la frontera sur, para que así puedan continuar su camino hacia los Estados Unidos. EL ORBE/Marvin Bautista