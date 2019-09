INM Apertura Módulo Para Atender Situación de Migrantes Africanos; Nueva Forma de Retenerlos

* LOS EXTRACONTINENTALES QUE ASEGURARON LLEVAR MÁS DE TRES MESES EN ESTA CIUDAD, AFIRMAN QUE MIGRACIÓN SÓLO LOS QUIERE RETENER Y EVITAR QUE LLEGUEN A ESTADOS UNIDOS.

* SIGUEN CON LA EXIGENCIA DE QUE LES ENTREGUEN UN PASE DE SALIDA PARA ABANDONAR EL PAÍS.

SUMARIO::

Las instalaciones fueron resguardadas por miembros de la Guardia Nacional y Policía Federal.

Tapachula Chiapas; 06 de Septiembre.- Luego de la oposición que migrantes africanos habían interpuesto para que el Instituto Nacional de Migración (INAMI) abriera el módulo de atención a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI y que había desencadena conatos de violencia, este viernes, por fin la dependencia pudo poner en marcha este espacio en el que se busca brindar atención personalizada a los extracontinentales.

A partir del medio, personal del INAMI se establecieron en carpas que se instalaron a un costado de la explanada principal del inmueble, cuyo espacio está resguardado por personal de la Guardia Nacional, esto con la finalidad de evitar que los migrantes que se encuentran en plantón desde hace 18 días pudieran realizar disturbios como los ocurridos el pasado martes, cuando se intentó poner en marcha este módulo.

El Instituto Nacional de Migración desde el pasado 02 de septiembre había intentado abrir unas oficinas alternas para la atención personalizada de migrantes haitianos y africanos, sin embargó, vecinos de 19 Oriente No. 14, entre la 1ra. y 3ra. Norte, colonia Centro, protestaron y por ello, decidieron instalarse en la explanada de la estación migratoria.

En un comunicado, la dependencia federal había dado a conocer que en este módulo “se brindará atención personalizada para revisar la situación migratoria de las personas extranjeras provenientes de Haití y África que se encuentran a las afueras de la estación migratoria”.

Los migrantes que se encuentran en plantón desde hace 18 días a las afueras de la estación migratoria rechazan esta estrategia que intenta el Instituto Nacional de Migración, toda vez que, señalan que solo buscan retardar aún más su situación y solo les ofrecen regularizar su situación, cuando lo que ellos piden es el pase de salida para poder continuar su camino y llegar a los Estados Unidos.

“Nosotros no queremos quedarnos aquí, la situación es que migración quiere retenernos y nosotros solo queremos irnos, desde hace meses estamos esperando pases de salida, y no nos dan solución” dijo uno de los migrantes, quien no quiso hablar frente a la cámara.

Ninguno de los 400 migrantes que se mantienen en plantón desde hace 18 días acudieron a realizar trámites en el módulo de atención que se apertura este viernes, sino que solamente se concentraron en su campamento que tienen instalado y a diferencia de otros días, mantuvieron la calma y no realizaron ninguna acción de protesta.

Sin embargo, un pequeño grupo de 30 migrantes africanos provenientes de Sri Lanka, ajenos al contingente que se mantiene en protesta, llegaron a realizar sus trámites en el módulo instalado por el personal del Instituto Nacional de Migración.

El acceso fue coordinado por elementos de la Guardia Nacional, cuya instrucción fue de ingresar en grupo de 5 personas, quienes al ingresar eran atendidos en unas mesas por personal del INAMI, cuyas escenas fueron captadas por la lente del Rotativo EL ORBE.

Al salir, los provenientes de Sri Lanka, con la dificultad de hablar el español solo señalaron “esperamos pase salida, queremos continuar camino a Estados Unidos, aquí no hay trabajo, no hay oportunidades”.

Aunque se solicitó información al personal del INAMI, no la proporcionaron, sin embargo, se pudo observar que la afluencia en el módulo de atención en este primer día fue muy raquítica, ya que la mayoría de los migrantes solo quieren que se les otorgue su pase de salida.

En Tapachula permanecen varados desde hace más de 3 meses aproximadamente más de 3 mil migrantes africanos, principalmente de países como El Congo, Angola, Camerún, Nauritania, Burquina Faso, Etiopia, Eritrea, entre otros, pero este número sigue creciendo, ya que, a pesar de los retenes establecidos en la frontera sur, los extracontinentales siguen ingresando.

La mayoría de los migrantes llevan más de 3 meses de estar varados en Tapachula, durante este tiempo han permanecido en condiciones extremas al no contar con recursos para su alimentación y hospedaje, y la situación parece no mejorar, ya que las autoridades mexicanas se mantienen en la postura de no otorgarles el pase de salida para que avancen hacia los Estados Unidos.

La postura de negar pase de salida a los migrantes africanos es una medida que el INAMI ha tomado ante el plazo que el Gobierno de Donald Trump dio a México para cumplir con los compromisos migratorios y evitar la aplicación de aranceles a los productos mexicanos el cual se vence en los próximos dias.

A diferencia de los últimos días, la protesta que mantienen los migrantes africanos desde hace 18 días a las afueras de la estación migratoria transcurrió de manera pacífica, no hubieron danzas ni cantos, solo se mantuvieron apostados en este espacio, el cual continúa resguardado por elementos de la Guardia Nacional y de Policía Federal. EL ORBE/ Marvin Bautista