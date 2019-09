Crisis de Ingobernabilidad e Inseguridad Hunde a la Ciudadanía Tapachulteca

Gracias a la Apatía de Oscar Gurría.

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre.- “A unos días de que se cumpla el primer año de la actual administración que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, en Tapachula no se ha hecho nada. Es más, el municipio ya ha tocado fondo”.

Así se expresó el consejero político del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda, Eduardo Evaristo Ángeles Arena.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que en las asambleas que esa organización ha tenido en la zona urbana, así como en la rural, el reclamo constante de este año es precisamente la falta de obras públicas.

“No sabemos qué van a informar o qué mentira le dirán al pueblo, si hasta ahora no sabemos en dónde están los millones de pesos que se reciben mensualmente para la atención de los rezagos y los problemas del municipio”.

Por ejemplo, en materia de inseguridad indicó que no contamos con una estrategia de logística y labor de inteligencia, habiendo tanta tecnología.

“No sabemos los resultados de los exámenes de confianza y quiénes lo reprobaron, así como tampoco los estados financieros. A los funcionarios se les permite que manejen los recursos a su antojo, por eso urge que se auditen y se investigue el destino del dinero que llega del Gobierno Federal para la seguridad pública”, agregó.

Así también, que se esclarezcan otros temas relacionados que “fueron engavetados”, como los que cobran sin trabajar (llamados aviadores), y los motivos que ha habido para no darles capacitación a los policías, las herramientas que requieren para realizar su trabajo y lo mal alimentados que están.

Esta administración municipal se ha caracterizado por el uso de la fuerza pública, o sea los policías, para arremeter en contra de aquellos que reclaman sus derechos o que piensan diferente a Gurría, lamentó.

Para ello, puso de ejemplo los embates que ha habido en contra de comerciantes, recolectores de basura, la sociedad de Puerto Madero que se oponía a la construcción de una gasolinera, las canasteras del Tianguis “Emiliano Zapata”, entre otros.

“Se ha reclamado por el incremento en los niveles de inseguridad y prostitución; el desbordamiento en el comercio informal, la incapacidad de los empleados municipales para atender sus responsabilidades, la deficiencia en los servicios, la venta indiscriminada de pirotecnia y la proliferación de antros de vicios.

Siguen las calles destrozadas en la ciudad y en las cinco delegaciones; el caos vial prevalece, no funcionan las áreas de reubicación de colectivos, hay desabasto de agua en colonias y las tarifas siguen siendo muy altas, además de que se desconoce a dónde van a parar la recaudación de baños, parquímetros, impuestos y comercio informal

No hay obras ni tampoco una proyección turística del municipio. La limpieza de las calles periféricas a la Presidencia Municipal la han realizado centroamericanos, y los empresarios se han visto en la penosa necesidad de comprar escobas y recogedores porque el Ayuntamiento argumenta que no tiene recursos.

Prevalecen, según Ángeles Arenas, las fallas latentes en el actual Ayuntamiento “y por ello están reprobados en administración pública, no solo el alcalde, Óscar Gurría, como responsable directo de la problemática de la ciudad, sino también los funcionarios municipales”.

En tan solo dos meses, lamentó que el Gobierno de Gurría haya destinado más de 8 millones de Pesos para la recolección de la basura y que el problema persista. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello