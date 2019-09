Migrantes Deber Salir por la Frontera Sur, por Donde Entraron

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre.- Migrantes africanos que permanecen en plantón desde hace 29 días afuera de la Estación Migratoria “Siglo XXI” nuevamente fueron engañados, ya que esperaban que este martes 350 extracontinentales que culminaron los trámites para obtener los pases de salida y pudieran continuar su tránsito hacia los Estados Unidos, lo que no ocurrió, ya que al final de cuentas tienen que hacerlo por la Frontera Sur, es decir por donde entraron.

Este martes los migrantes que se encuentran en protesta afuera de la Estación Migratoria fueron informados que no obtendrían el salvaconducto que vienen exigiendo para continuar hacia el Norte del país.

Tomaron con total tranquilidad la noticia, ya que les comunicaron que en la Ciudad de México se realizaba una reunión entre los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación y del INAMI, en la que se determinaría situación.

En esta ocasión, los extracontinentales no quisieron dar entrevistas a los medios de comunicación y solo se limitaron a decir que esperaban buenas noticias de la reunión.

Transcendió que, en la reunión realizada en las oficinas del INM de la Ciudad de México, el Comisionado del INAMI se mantuvo en la postura de negar los pases de salida para los más de 3 mil 500 que permanecen varados desde hace 4 meses en Tapachula.

Cabe hacer mención que, los 3 mil 500 africanos que permanecen varados en Tapachula, desde su ingreso a territorio mexicano y al entregarse al Instituto Nacional de Migración recibieron un oficio de salida, pero este estipulaba que sólo podían abandonar el país por la frontera sur en un plazo de 20 días, el cual ya venció, por ello los extracontinentales buscan que nuevamente les otorguen el salvoconducto.

También trascendió que el mayor engaño lo han tenido de supuestos líderes, quienes les ofrecen ser sus gestores a cambio de grandes sumas de dinero, garantizándoles que muy pronto obtendrán el tan ansiado pase de salida, cuando ellos mismos saben que no existe tal posibilidad. Al respecto, la autoridad competente debe realizar una exhaustiva investigación y se aplique la ley, de quienes estén involucrados en estos hechos. EL ORBE/ Marvin Bautista.