La Verdadera Política es Trabajar con Honestidad, Responsabilidad y Convicción por Chiapas: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al encabezar la reunión quincenal con su Gabinete Legal y Ampliado, donde se analizaron los temas de las diversas dependencias estatales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en que la mejor práctica de una verdadera política es trabajar con honestidad, responsabilidad y convicción por el desarrollo de la entidad, evitando todas aquellas acciones que pongan en riesgo el bienestar de las y los chiapanecos.

“El trabajo permanente en cada una de sus responsabilidades es política; actuar con amor, cariño y afecto, pensando siempre en el bien común, en una acción a favor del prójimo. Tenemos que actuar con mucha autoridad y decisión para combatir lo que le ha hecho daño al estado, que es el abuso representado por la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias”, enfatizó.

Escandón Cadenas manifestó que tras los años acumulados de falta de respeto y agravio al pueblo de Chiapas, es momento de dejar cimientos fuertes en la responsabilidad que tienen las y los funcionarios para sacar adelante al estado, por ello reiteró el llamado a cumplir cabalmente con su labor y vigilar que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada y transparente.

“No pensemos que ya se fueron unos y vinieron otros, que se nos quite esa conducta de arrogancia o prepotencia, esa obsesión por la politiquería; tiene mejor reconocimiento el que cumple con su tarea. Tenemos que honrar nuestro trabajo, somos representantes de una verdadera democracia, debemos apretar, no aflojar el paso, eso nos dará la legitimidad”, apuntó.

En el encuentro, efectuado en la Sala “Belisario Domínguez” de Palacio de Gobierno, el mandatario reconoció la coordinación que se mantuvo durante la organización y realización de los festejos patrios, en los que la población chiapaneca disfrutó de forma pacífica las actividades culturales y artísticas programadas.

Asimismo, dio a conocer que en las últimas 24 horas se registró saldo blanco en Chiapas, al no cometerse algún homicidio doloso ni robo de motocicletas o vehículos. “Estamos contentos de la respuesta ciudadana, es prueba de que nada se puede hacer de manera eficaz y eficiente si no contribuimos todos en equipo”.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó la importancia de contar con instituciones verdaderamente comprometidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que pidió a sus colaboradoras y colaboradores continuar sumando esfuerzos e intensificando las acciones en la materia. Comunicado de Prensa